波灣各國勸美別打伊朗 沙國向德黑蘭保證不借領空

中央社／ 杜拜14日綜合外電報導

沙烏地阿拉伯及其他波斯灣國家正遊說美國別對伊朗動武，原因在於擔心石油市場遭打亂及區域局勢失衡。據稱沙國官員已向德黑蘭保證，不會允許美國使用領空。

華爾街日報指出，伊朗去年12月底因經濟崩潰爆發大規模示威，隨示威蔓延全國各地，鎮壓已導致上千人死亡。

波斯灣的阿拉伯各國表面上大多保持沉默，但據一名波灣國家的官員表示，檯面下以沙烏地阿拉伯為首、包括阿曼與卡達等一眾與伊朗不對盤的國家卻向美國示警，指任何試圖推翻伊朗政權的行動，都將震撼石油市場，最終傷害美國經濟，以及最擔心伊朗垮台對他們這些國家國內造成的反噬。

阿拉伯國家擔心，攻擊伊朗恐打亂荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的油輪航運。全球約1/5的石油運輸途經此處。

據沙國官員表示，沙烏地已向德黑蘭保證，不會捲入任何潛在衝突，也不會允許美國使用沙國領空進行攻擊，目的在與美國行動保持距離，並試圖阻止美方採取軍事行動。

卡達外交部發言人馬吉德（Majed Al Ansari）13日對媒體表示，卡達一直與各方保持聯繫，盼化解美國與伊朗之間的分歧。

波斯灣各國裡過去幾年曾遭伊朗及其代理人攻擊者大有人在，然而他們更擔心一旦局勢升溫或伊朗神職政權最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）垮台，帶來的衝擊將殃及周遭國家的經濟與政治。

分析人士指出，沙烏地對當前局勢日益脆弱特別敏感。沙國已限制本地媒體對伊朗示威的報導與支持，以避免招伊朗報復。

儘管沙烏地及其他波斯灣國家不反對伊朗的軍事與核子能力遭削弱，但他們對一旦哈米尼被推翻後可能出現的局勢深感憂慮。

曾於拜登政府時期擔任美國駐沙烏地大使的瑞特尼（Michael Ratney）說：「你可能換得一個同樣、甚至更糟的局面，例如伊朗革命衛隊掌權；又或者出現混亂、分裂，甚至山頭林立產生的動盪。」

他指出，目前伊朗政權所能施加的控制，至少為波斯灣地區提供一定程度的可預測性，「一旦這種控制消失，情勢就會變得非常危險」。

