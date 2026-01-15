被問是誰在拖延俄烏和平協議？川普在路透獨家專訪給答案

美國總統川普14日在白宮橢圓辦公室接受路透獨家訪問時表示，正在拖延潛在和平協議的一方是烏克蘭，而非俄羅斯。他說，俄羅斯總統普亭已準備好結束近4年的戰爭，而烏克蘭總統澤倫斯基則顯得較為遲疑，與歐洲盟友長期堅稱莫斯科對結束戰爭缺乏興趣的立場形成鮮明對比。

川普談到普亭時表示：「我認為他已準備好達成協議，但烏克蘭還沒那麼準備好。」被問及為何由美國主導的談判至今仍未解決這場自二戰以來歐洲最大規模的陸地衝突時，他僅回答：「澤倫斯基。」

彭博資訊稍早報導，特使威科夫與川普的女婿庫許納可能即將前往莫斯科。對此，川普表示並不知情。至於是否會在下周瑞士達沃斯論壇期間與澤倫斯基會面，他回應說會，但也暗示目前尚未敲定具體安排。

川普表示：「如果他在那裡，我就會。」並補充說：「我會到場。」

被追問為何認為澤倫斯基在談判上有所保留時，川普並未進一步說明，僅表示：「我只是覺得，他很難走到達成協議那一步。」路透指出，澤倫斯基已公開排除對莫斯科做出任何領土讓步的可能性，理由是烏克蘭依據憲法，無權放棄任何國土。