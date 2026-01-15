哥國總統裴卓將赴美會晤川普 聚焦外交與軍事爭議

快訊

中央社／ 波哥大14日綜合外電報導

哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）今天宣布，他將於2月3日與美國總統川普在美國見面，就雙方外交緊張、華府在拉丁美洲的軍事行動等爭議性問題進行討論。

裴卓在與部會首長的視訊會議中表示：「我們且看雙方見面有何結果。」

華府與波哥大數十年來維持安全合作關係，但自川普去年1月就任第2任期後，雙方關係惡化。

在過去一年裡，裴卓與川普為諸多事端激烈齟齬，包括華府揚言要對哥倫比亞動武，以及最近美軍攻擊委內瑞拉首都卡拉卡斯、推翻委國左翼總統馬杜洛（Nicolas Maduro）等情事。值此之際，裴卓宣布要走訪華府。

現年65歲的裴卓曾是哥國左派游擊隊員，他的任期將於今年屆滿，且不得連任。裴卓向來激烈批評川普，並公開反對川普的遣返移民政策。

馬杜洛遭美軍逮捕後，川普在未提出證據下指控裴卓也涉販運毒品，並對裴卓及其家人祭出金融制裁。

裴卓則公開批評美軍在加勒比海與東太平洋對疑似涉毒船隻的攻擊行動，造成逾百人死亡。人權團體指控美軍這些行動涉及法外處決。

