川普點名烏克蘭總統澤倫斯基 是俄烏協議阻礙

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
美國總統川普。路透
美國總統川普14日在白宮接受路透專訪時，點名烏克蘭總統澤倫斯基是俄烏和平協議的一大阻礙。

川普受訪時談到聯準會（Fed）主席鮑爾、俄烏戰爭、委內瑞拉及伊朗情勢等議題，他在談到俄烏協議時說，「我們必須讓澤倫斯基總統同意」，他談到俄羅斯總統普丁表示，「我認為他已經準備好達成協議。我認為烏克蘭還沒準備好達成協議」，他當被問及阻礙和在時，回答「澤倫斯基」。

川普在被問及是否支持透過情報共享，為烏克蘭提供美國安全保障時，表示「如果我們做好一些事，我們會幫忙。他們和俄羅斯之間，每月損失3萬名士兵。現在，歐洲將在這方面幫助我們」。

針對伊朗，川普在談到伊朗被廢黜的國王之子芮沙．巴勒維（Mohammad Reza Pahlavi）時說，「他似乎很好，但我不知道他在自己的國家扮演什麼角色。我們還沒到那個地步，我們正在檢視和研究很多東西，但現在（要有結論）還太早－還言之過早。我不知道他要怎麼和自己的國家相處」。

他說，他還沒與芮沙．巴勒維通話，「我不知道他的國家是否會接受他的領導，如果他們接受，那我當然沒意見」。

川普也表示，將會見委內瑞拉反對派領袖馬查多，「我覺得我們只是要聊一聊。我沒見過她。她是非常友善的女士。我覺得我們將要討論一些基本問題」。

他被問及是否希望馬查多將諾貝爾和平獎給他時說：「不，我沒這麼說。她贏得諾貝爾和平獎」，被問到馬查多把獎帶到美國的情況時回答，「嗯，我聽說是這樣。我不知道，但這不該是誰說了算」。

川普被問到美國隊委國採取軍事行動後，古巴政權倒台的可能性是否提高時說，「或許，沒錯，我想是的」，「因為他們沒辦法從委內瑞拉拿到錢了。他們不會從委內瑞拉拿錢、石油和黃金，完全被切斷了。所以你知道，它更有可能倒台」。

