台菲互惠新進展 台籍配偶在菲滿5年可申請永居

菲律賓移民局基於平等互惠原則，正式開放台灣民眾與菲律賓人結婚後，經5年過渡性居留簽證，即可申請轉換為永久居留簽證，為與菲人結婚並定居菲律賓的台灣人帶來便利。

中華民國駐菲律賓代表處今天在臉書發文表示，菲律賓移民局透過1月13日公告第JAMV-2025-010號通函，頒布這項新政策，適用範圍為與菲國公民結婚的台灣護照持有人，及其未滿21歲的子女。

申請者須先申請效期5年的試用簽證（ProbationaryVisa），期滿即可申請轉換永久居留簽證，之後只需每5年更新居留證，無需再更新簽證。

根據菲律賓移民局第JAMV-2025-010號通函，台灣允許與台籍人士結婚並在台灣合法居住連續滿5年的菲人辦理外僑永久居留證（APRC），菲方基於「互惠精神」，決定比照辦理。

這是繼菲律賓政府去年7月開放台灣遊客免簽證入境菲律賓14天之後，又一項對等互惠措施。

在過去，台灣人來菲律賓與菲籍人士結婚後，僅能從停留簽證（Visitor's Visa）轉換為暫時居留簽證（TRV），原則上每2年須更新一次簽證。

在駐菲代表周民淦指示下，駐菲副代表李廷盛與移民署駐菲秘書持續與菲律賓司法部、移民局及馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）交涉，最終促成平等互惠。

菲律賓台商總會輔導總會長林登峰，即是這次受惠者之一，他大約20年前與菲籍華僑結婚，並定居在馬尼拉。

林登峰接受中央社訪問時表示，20多年來，他每隔2年就要更新一次暫時居留簽證，每次辦理時間長達2個月，費用不低，最後配合移民局人員面談，流程繁瑣。

他感謝駐菲代表處「把這個事情放在心上，然後幫我們去爭取」，目前光是身邊大概就有30多位嫁娶菲律賓人的台商友人，未來都可直接受惠於新措施。