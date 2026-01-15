危機暫時解除？伊朗短暫關閉領空後重開 國內航班恢復飛行

伊朗對所有航班關閉領空，僅國際民航的抵達與起飛航班獲准例外。根據CNN報導，在領空關閉數小時後，伊朗部分國內航線似乎已開始逐步恢復飛行。

根據開源飛行數據，當地時間15日上午，已有數架商業航班在空中飛行，目的地為德黑蘭各機場。飛行追蹤網站 Flightradar24在「X」發文表示，隨著關閉伊朗領空的飛航公告（NOTAM）到期，部分航班已重新朝德黑蘭飛行。

衛報報導，根據Flightradar24的資訊，相關飛航公告已於美東時間晚間10時（台北時間上午11時）過後不久撤除。伊朗馬漢航空（Mahan Air）、亞茲德航空（Yazd Airways）與AVA航空的5架航班，成為首批在伊朗上空恢復飛行的班機。