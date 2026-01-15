參政黨神谷宗幣談眾院大選目標 提名破百衝30席

日本首相高市早苗有意在通常國會初期解散眾議院，參政黨代表神谷宗幣14日表示，把這次眾議院選舉定調為「大躍進之戰」，以30席為目標，盼擴大決策影響力。

ABEMA TIMES報導，神谷表示，解散來得太突然，目前仍有預算審議等重要課題，倉促解散恐造成政治空白，社會上也出現不少質疑的聲音。

不過他表示，他這幾天一直在思考高市為何選擇現在解散，當然國內政治情勢是一個因素，但他認為更重要的是受到國際情勢影響，包括美國對委內瑞拉採取行動、伊朗爆發大規模示威等，「日本今年恐怕也會發生各種大事，在那種時期一旦進入選舉，就難以因應突發狀況。」

神谷表示，因此他的理解是，高市可能是想要一開始就透過選舉詢問民意，希望儘早穩固政權基礎，或許是為了在選後能專心處理內政。但他也強調，「這麼做對於國民生活與預算帶來的負面影響很大，既然要強行推動，就有責任進行充分而嚴肅的論戰」。

談到參政黨的選戰策略，神谷指出，參政黨目前在眾議院僅有3席，影響力有限，因此希望這次選舉能夠一舉擴大席次，「抱著大躍進的目標」。他表示，參政黨預計推出超過100名候選人，並動員現有18名國會議員全面投入，希望在選戰中充分展現參政黨的存在感，目標是在眾院拿下30席。

對於與自民黨的關係，神谷重申參政黨「與自民黨徹底對抗的立場不會改變」，包括失落的30年在內，許多日本現況正是自民黨長期執政的結果，因此沒辦法肯定自民黨。不過他也指出，高市早苗在自民黨內並非傳統主流派，部分政策主張與參政黨相近，參政黨願意在這些部分給予支持。

神谷強調，參政黨在選舉中最重要的訴求是減稅、積極財政與外國人政策。他認為，唯有透過減稅擴大內需、讓經濟快速運轉起來，才能確保國防、能源與糧食安全，為可能到來的國際風險做好準備。

此外，對於最大在野黨立憲民主黨，與前執政聯盟公明黨正在協商組成新政黨，神谷直言，「要說沒節操也是沒節操。畢竟他們（公明黨）不久前才和自民黨合作，難免給人這種感覺吧。」