WEF風險報告：全球憂地緣對抗 台灣最擔心的五大風險浮現

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
隨著國際競爭加劇，關稅、法規、供應鏈與資本限制等經濟工具日益被武器化，地緣經濟對抗已躍升為未來兩年企業界最關切的風險之一，而此趨勢可能導致全球貿易顯著萎縮。美聯社
隨著國際競爭加劇，關稅、法規、供應鏈與資本限制等經濟工具日益被武器化，地緣經濟對抗已躍升為未來兩年企業界最關切的風險之一，而此趨勢可能導致全球貿易顯著萎縮。美聯社

世界經濟論壇WEF）周三發布《全球風險報告》指出，邁進2026年，大國競爭與戰略對峙被列為全球最嚴峻的短期風險。

報告訪問了1,300名企業高管與各界領袖，其中半數預期未來兩年將動盪不安，僅1%認為能風平浪靜。隨著國際競爭加劇，關稅、法規、供應鏈與資本限制等經濟工具日益被武器化，地緣經濟對抗已躍升為未來兩年企業界最關切的風險之一。WEF警告，此趨勢可能導致全球貿易顯著萎縮，加劇市場波動與投資不確定性。

為補充全球風險評估，報告同時引用WEF企業高管意見調查（涵蓋116個經濟體、逾11,000位企業領袖），分析各國未來兩年的主要威脅；其中，台灣面臨的五大風險依序為：健康與福祉下滑、錯誤與虛假資訊擴散、系統性重要供應鏈遭干擾、人權與公民自由受侵蝕，以及通貨膨脹。

相較之下，全球層級的憂慮更側重於國家間對抗及其對總體經濟的外溢衝擊。全球層級的憂慮則更偏向國家間對抗升高及其對宏觀經濟的外溢衝擊。WEF常務董事Saadia Zahidi受訪指出，國家層級的武裝衝突及其外溢效應重新成為核心關切，近三分之一受訪者對2026年的全球經濟與整體局勢深感不安。

她指出，在所有風險類別中，經濟相關風險的憂慮升幅最大。各國在高債務負擔下，同時面臨經濟下行、通膨壓力、市場劇烈波動，以及潛在資產泡沫疑慮，使全球風險更呈現系統性失衡特徵。

在短期風險排名中，錯誤與虛假資訊位居全球第二，社會兩極化緊隨其後。這與台灣的風險排序高度重合，顯示資訊失真與社會撕裂已成跨國共通的治理挑戰。

AI的負面影響是本次調查中攀升最快的風險項目。該議題從去年短期風險排名第30位，在最新評估中躍升至長期風險第5位。報告警告，勞動力被取代與所得不均可能引發消費萎縮與社會不滿，形成新的經濟與社會壓力循環。不過，相關風險在台灣尚未進入前段班，顯示其衝擊仍多被視為中長期課題。

儘管極端天氣仍被視為未來十年的最大憂慮，但戰爭、通膨與資訊風險等短期危機，已分散國際社會對氣候行動的注意力與政策資源。

