川普放軟調稱伊朗殺戮已停 林肯號航艦轉赴中東

美國總統川普今天語調放軟，稱伊朗政府似乎已停止殺害示威者。與此同時，美方已將部分非必要人員撤離位於卡達的烏代德空軍基地，林肯號航艦打擊群則從南海轉赴中東。

伊朗去年12月底因經濟崩潰再度爆發大規模示威，鎮壓與死傷人數近日加劇，川普昨更貼文要伊朗民眾繼續示威，美國的援助「已上路」。

然而川普今天在白宮對媒體說：「我們獲報，伊朗境內的殺戮已停止，正在消停，而且沒有處決人的計畫或著手執行。據我所知，這些消息來源可靠。」他說訊息來自「對方那邊非常重要的來源」，稍晚也會再確認。

● 示威趨平息 不排除川普放煙霧彈鬆懈伊朗

紐約時報指出，伊朗政府已切斷全國網路，很難判斷鎮壓與殺戮是否仍在持續，但抗議活動規模確已不如上週般龐大；華盛頓郵報也引述一名駐伊朗的外國外交官表示，這波示威潮整體上已平息，「從表面看，一切似乎又回到原點，只是城市內到處都是安全部隊」。

當被問到軍事行動是否已被排除在選項外時，川普說：「我們會觀察且看情勢發展，但我們從非常了解當地實情人士口中，得到非常正面的說法。」川普沒詳述何謂正面說法，也沒透露知情人士可能身分。

紐時認為，川普今天這番話可能被解讀為暫緩對伊朗軍事打擊，但也不排除是發動打擊前的誤導，目的是降低伊朗防備。去年6月美軍對伊朗3處核設施空襲前一刻，川普還發聲明表示他將在「接下來兩週內」做決定，實際上他當時已決心發動攻擊。

● 伊朗關閉空域 美撤卡達基地人員

根據美國聯邦航空總署（FAA）網站14日晚間發布的公告，伊朗宣布關閉全國空域，停止商業航班起降。美軍並已開始從卡達烏代德空軍基地（Al UdeidAir Base）撤離為數不明的非必要人員。

不過一名美軍官員表示，在川普今天釋出軟調後，五角大廈已準備讓部隊返回烏代德基地；另一名美方官員表示，美國境內的長程轟炸機本已進入戰備狀態，可在必要時執行任務，但到14日下午，戰備警戒似已暫停。

美國情報單位認為，除卡達的基地外，若遭美國攻擊後伊朗也可能對在敘利亞、伊拉克的美軍基地報復攻擊；華郵引述一名美方高層指出，德黑蘭近期已向卡達傳達若遭美攻擊，將對卡達進行報復。伊朗還明確指出烏代德空軍基地將是主要打擊目標。

紐時表示，美軍目前在中東地區部署3艘驅逐艦和至少1艘潛艦；部分社群媒體披露，五角大廈已下令林肯號航艦（USS Abraham Lincoln CVN-72）打擊群自南海轉赴中東增援，艦隊裡含3艘勃克級神盾驅逐艦。

● 武裝庫德族越境 坐實伊朗外部勢力介入指控

路透社引述3名知情人士指出，庫德族分離主義武裝團體自伊拉克越境進入伊朗，顯示在德黑蘭連日鎮壓示威後，外部勢力可能試圖趁局勢不穩之際介入。

消息人士包含中東國家的高層。他們透露，土耳其情報機構已於近日警告伊朗革命衛隊，有庫德族戰士正越境進入伊朗，試圖製造動盪、趁亂牟利，革命衛隊已與這些庫德族戰士交火。

土耳其將伊拉克北部的庫德族武裝團體視為恐怖分子，並在近日警告，任何外國勢力介入伊朗都將使區域危機升溫。

消息人士還說，這些庫德族戰士來自伊拉克與土耳其，並表示德黑蘭已要求兩國遏制人員與武器流入伊朗。