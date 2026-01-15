日本東京2名執法人員遇襲1重傷 男嫌當場被捕

快訊

中央社／ 東京15日綜合外電報導

日本兩名行使強制執行的執行官，今天上午10時過後在東京都杉並區和泉地區一棟公寓被一名男子刺傷，其中1名傷者失去意識。男嫌疑似隨後引爆氣瓶引發火警，已被當場逮捕。

日本電視台（Nippon TV）報導，調查相關人員透露，這兩名執行官因公務造訪這棟公寓其中一戶時，疑似突然被這名男子持利器攻擊，且男子隨後引爆氣瓶。

男嫌疑似是這戶的住戶，隨後被東京都警視廳依殺人未遂罪嫌現行犯逮捕。

遇襲的兩名執行官，其中1名男性失去意識，傷勢嚴重，另外1人受到輕傷。

此外，受到爆炸影響，公寓其中一戶失火，東京消防廳已經出動消防員展開滅火行動。

現場位在距離京王電鐵井之頭線永福町站約800公尺的住宅區。

