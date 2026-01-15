快訊

一帶一路再成死傷煉獄？泰國高鐵起重機砸中火車釀32死

蔣萬安「今馬熊讚」春聯來了！與最強搭擋爆笑揮毫 公布領取方式

陳亭妃初選勝出喊團結 要讓賴清德2028本命區選票超過2024

川普揚言接管格陵蘭 丹麥：無中俄軍艦中資活動

中央社／ 華盛頓14日綜合外電報導

針對美國揚言要接管格陵蘭丹麥外交部長拉斯穆森（Lars LokkeRasmussen）今天表示，格陵蘭周邊沒有中國軍艦活動，也不存在任何大規模中國投資。

綜合法新社和政治新聞網POLITICO報導，美國總統川普（Donald Trump）一再聲稱中俄兩國正尋求控制格陵蘭，並以此為由主張華府必須接管該島。

拉斯穆森和格陵蘭外交部長莫茨費爾特（VivianMotzfeldt）今天在華府與川普政府成員舉行會談。拉斯穆森在會後記者會表示：「格陵蘭沿海沒有中國軍艦…格陵蘭也沒有出現任何大規模的中資。」

然而，川普下午在白宮強調，他仍在衡量要如何處理他在格陵蘭的關切，並說美國正在推動的「金穹」（Golden Dome）空中及飛彈防禦系統計畫需要格陵蘭。

他表示，「如果我們不進去，俄羅斯就會進去，中國也會進去」，且未排除使用軍事力量的可能。

川普說：「如果俄羅斯或中國想要占領格陵蘭，丹麥根本無能為力。但我們可以做的事可多了，上週在委內瑞拉我們就發現了這一點。」他說：「我無法仰賴丹麥具備足夠的自我防衛能力。」

拉斯穆森表示，任何侵犯丹麥及格陵蘭主權的要求都是「完全無法接受」的。

拉斯穆森表示，丹麥過去兩年已為北極安全投入900億丹麥克朗（約150億美元），並敦促美國及其他北大西洋公約組織（NATO）國家透過聯盟提供更多作為。丹麥稍早也宣布將強化其在格陵蘭的安全部署。

丹麥官方指出，川普及其團隊關於格陵蘭的諸多說法均與事實不符，包括川普一再稱格陵蘭遍布俄羅斯和中國的軍艦。拉斯穆森說，已經有10年沒有中國船艦出現在北極地區。

拉斯穆森表示，這些言論以及川普威脅性的語氣都無助於建設性的對話。拉斯穆森與莫茨費爾特強調，三方會談過程互重、坦誠且具有建設性，但他們對長期盟友不願配合的沮喪也十分顯而易見。拉斯穆森坦言：「這對我們大家來說，過程當然充滿了情緒衝擊。」

美國、丹麥和格陵蘭在會中同意成立高階工作小組，尋求解決之道，但拉斯穆森並不確定是否能達成共識。一位匿名歐洲聯盟外交官員表示，三方能同意保持外交管道暢通，已是一項正面進展。

格陵蘭300多年前開始被丹麥殖民，直到1979年獲得地方自治權（home-rule），並自2009年6月21日起依丹麥通過的法律享有自治權（self-rule），但外交、國防等事務仍持續受丹麥政府控制。

格陵蘭 丹麥 川普

延伸閱讀

分析師：美最高法院裁決將不影響整體川普關稅稅率

川普：丹麥無法阻止中俄占領格陵蘭 美國有能力做到

川普與委國臨時總統首通話 討論石油貿易與國安

好讀周報／美法庭首次審外國領袖！川普下令襲委國擒馬杜洛 押回紐約

相關新聞

一帶一路再成死傷煉獄？泰國高鐵起重機砸中火車釀32死

2026年1月14日上午9時許，泰國東北部呵叻省（Nakhon Ratchasima）錫克希奧區（Sikhio）區發生嚴重鐵路事故，一具高鐵建設工程起重機倒塌砸中行駛中的客運火車，導致列車脫軌並短暫起火，造成至少32人死亡、60多人輕重傷，另有3人失蹤。

危機暫時解除？伊朗短暫關閉領空後重開 國內航班恢復飛行

伊朗對所有航班關閉領空，僅國際民航的抵達與起飛航班獲准例外。根據CNN報導，在領空關閉數小時後，伊朗部分國內航線似乎已開...

被問是誰在拖延俄烏和平協議？川普在路透獨家專訪給答案

美國總統川普14日在白宮橢圓辦公室接受路透獨家訪問時表示，正在拖延潛在和平協議的一方是烏克蘭，而非俄羅斯。他說，俄羅斯總...

週刊文春：統一教會稱高市當總裁是「天意」！3200頁黑檔揭自民黨內幕

週刊文春2026年1月15日號重磅獨家！文春取得統一教會（世界平和統一家庭連合）韓國總部極秘文件「TM特別報告」，全文3...

川普點名烏克蘭總統澤倫斯基 是俄烏協議阻礙

美國總統川普14日在白宮接受路透專訪時，點名烏克蘭總統澤倫斯基是俄烏和平協議的一大阻礙。

WEF風險報告：全球憂地緣對抗 台灣最擔心的五大風險浮現

世界經濟論壇（WEF）周三發布《全球風險報告》指出，邁進2026年，大國競爭與戰略對峙被列為全球最嚴峻的短期風險。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。