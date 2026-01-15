快訊

Grok「火辣模式」替真人脫衣惹議 馬斯克不敵全球壓力讓步了

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
比利時布魯塞爾一隻0印有Grok標誌的智慧手機放在馬斯克旗下平台「 X」標誌前方，攝於1月12日。法新社

科技億萬富豪馬斯克旗下xAI，因AI聊天機器人Grok回應使用者提示，生成帶有性暗示的女性與兒童圖片，引發全球強烈反彈。法新社報導，「X」14日宣布，將採取措施防止Grok生成對真實人物進行「脫衣」處理的圖像。

「X」表示，將在認定此類行為違法的司法管轄區內，對所有Grok及「X」用戶啟動「地理封鎖」（geoblocking）機制，使其無法生成穿著「比基尼、內衣及類似服裝」的人物圖像。

「X」安全團隊在聲明中表示：「我們已實施技術手段，防止Grok帳號允許編輯穿著比基尼等清涼服裝的真實人物圖像。」並強調：「此項限制適用於所有用戶，包括付費訂閱者。」

聲明補充表示，作為「額外一層保護」，透過「X」的 Grok 帳號進行圖像創建與照片編輯的能力，目前僅對付費訂閱者開放。

在Grok所謂的「火辣模式」（Spicy Mode）功能允許用戶透過簡單文字提示，如「讓她穿上比基尼」或「脫掉她的衣服」，生成女性與兒童的性化深偽（deepfakes）內容後，全球要求xAI約束Grok的壓力與日俱增。除了美國加州檢察長已針對開發Grok的xAI公司展開調查，多個國家不是封鎖使用權限，就是啟動各自的調查。

