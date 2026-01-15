日本東海道新幹線推包廂座位 10月正式上路

日媒今天報導，東海旅客鐵道公司（簡稱JR東海）社長丹羽俊介先前接受媒體訪問時表示，將在今年10月1日起，於東海道新幹線列車內，推出具有完整個人空間的包廂座位。

「讀賣新聞」報導，這種包廂座位，內部空間預計配備專用無線網路，以及能個別調整的照明與空調等。而且服務比「綠色車廂」（相當於台灣高鐵商務艙）更上一層樓。

東海道新幹線的列車曾備有這種包廂座位，不過已在2003年廢止，目前一般的列車僅有一般座位與「綠色車廂」。

而JR東海決定重啟包廂座位，是希望能因應旅客需求多樣化。丹羽表示，「這種座位能確保隱私，能使用高品質的空間」。

朝日電視台報導，東海道新幹線的列車過去曾備有專門用餐的車廂，以及比一般座位更加舒適的包廂座位，使旅客能更放鬆地享受旅程。

新幹線包廂座位服務重啟，是自新幹線100系電聯車退役以來，睽違23年復活。

JR東海目前尚未公布票價，但表示預計比綠色車廂貴。