伊朗鎮壓抗議死傷慘重 G7威脅祭更多限制性措施

中央社／ 巴黎14日綜合外電報導

七大工業國集團（G7）今天表示，他們對伊朗鎮壓抗議傳出的大量死傷「深感擔憂」，如果暴力行為持續，G7準備加碼制裁。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，加拿大、法國、德國、義大利、日本、英國與美國的外交部長今天發表聯合聲明，譴責伊朗當局「殘酷鎮壓」伊朗人民，並使用暴力、殺戮與任意逮捕手段壓制抗議活動。

這些國家呼籲伊朗有關當局保持克制，停止使用暴力。

G7外長以及歐洲聯盟（EU）高級代表在聯合聲明中指出：「如果伊朗繼續違反國際人權義務，鎮壓抗議活動與異議人士，G7成員國準備實施額外的限制性措施。」

美國一個人權團體統計，伊朗嚴厲鎮壓異議人士造成的死亡人數已超過2400人，各國紛紛揚言將懲罰德黑蘭當局。英國表示將著手對伊朗祭出更多制裁。比利時表示已準備好討論歐洲對伊朗的新制裁措施，還有多個歐洲國家已召見伊朗駐當地大使。

相關新聞

伊朗證實示威已2000死！全國斷網下死傷數字如何驗證？

伊朗政府在2026年1月13日首度承認，超過2,000人在過去17天的示威活動中喪命。當局實施斷網後當地資訊極不透明，外界難以掌握實際情況，預估確切死亡人數遠遠超過官方數字。美國總統川普稱「美方的援助正在趕來的路上」，並宣布從1月13日開始對與伊朗有貿易往來的國家課徵25%關稅，然而白宮宣稱的「強硬手段」仍不明確。

週刊文春：統一教會稱高市當總裁是「天意」！3200頁黑檔揭自民黨內幕

週刊文春2026年1月15日號重磅獨家！文春取得統一教會（世界平和統一家庭連合）韓國總部極秘文件「TM特別報告」，全文3...

麻生慘遭打臉、鈴木幹事長埋怨狀況外！高市「獨斷解散」恐成短命政權

日本首相高市早苗14日晚間向自民黨與日本維新會的執政黨幹部正式傳達，將在23日召集的定期國會開議之初解散眾議院。此舉讓數...

WEF風險報告：全球憂地緣對抗 台灣最擔心的五大風險浮現

世界經濟論壇（WEF）周三發布《全球風險報告》指出，邁進2026年，大國競爭與戰略對峙被列為全球最嚴峻的短期風險。

Grok「火辣模式」替真人脫衣惹議 馬斯克不敵全球壓力讓步了

科技億萬富豪馬斯克旗下xAI，因AI聊天機器人Grok回應使用者提示，生成帶有性暗示的女性與兒童圖片，引發全球強烈反彈。...

國際太空站首因健康危機緊急撤離 太空船將濺落加州外海

4名太空人14日搭乘美國太空探索科技公司（SpaceX）太空船離開國際太空站（ISS）緊急返航。這4人當中有1人出現嚴重...

