伊朗鎮壓抗議死傷慘重 G7威脅祭更多限制性措施

七大工業國集團（G7）今天表示，他們對伊朗鎮壓抗議傳出的大量死傷「深感擔憂」，如果暴力行為持續，G7準備加碼制裁。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，加拿大、法國、德國、義大利、日本、英國與美國的外交部長今天發表聯合聲明，譴責伊朗當局「殘酷鎮壓」伊朗人民，並使用暴力、殺戮與任意逮捕手段壓制抗議活動。

這些國家呼籲伊朗有關當局保持克制，停止使用暴力。

G7外長以及歐洲聯盟（EU）高級代表在聯合聲明中指出：「如果伊朗繼續違反國際人權義務，鎮壓抗議活動與異議人士，G7成員國準備實施額外的限制性措施。」

美國一個人權團體統計，伊朗嚴厲鎮壓異議人士造成的死亡人數已超過2400人，各國紛紛揚言將懲罰德黑蘭當局。英國表示將著手對伊朗祭出更多制裁。比利時表示已準備好討論歐洲對伊朗的新制裁措施，還有多個歐洲國家已召見伊朗駐當地大使。