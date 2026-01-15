快訊

茶葉行得國防標案惹議 馬文君再曝：菸酒、五金零售批發商也改賣子彈

政院證實 鄭麗君、楊珍妮赴美第六輪關稅實體磋商 會後宣布共識內容

救不了委、伊鐵桿盟友 中國全球強權實力受考驗

伊朗外長證實「無計畫處決示威者」 將抗議流血歸咎以色列陰謀

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
伊朗外交部長阿拉奇2025年6月3日在黎巴嫩貝魯特會見黎巴嫩外交部長。路透
伊朗外交部長阿拉奇2025年6月3日在黎巴嫩貝魯特會見黎巴嫩外交部長。路透

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi ）14日晚間接受福斯新聞主播拜爾（Brett Baier）專訪時，駁斥國內抗議活動延燒造成大規模傷亡的說法，並將任何已發生的殺戮歸咎於「以色列的陰謀」，同時堅稱伊朗當局目前並無計畫以絞刑或其他方式處決示威者。

伊朗當局此前傳出可能於14日處決首名遭拘押的示威者索爾塔尼（Erfan Soltani），美國總統川普稍早則暗示已接獲告知，相關處決並未發生。他表示：「我們被告知，伊朗的殺戮正在停止，而且沒有處決計畫。」但拒絕透露提供相關保證的具體來源，僅表示自己是「從對方非常重要的消息來源獲得相關資訊」。

根據福斯新聞與路透報導，阿拉奇說：「完全沒有任何絞刑的計畫，絞刑根本不在考慮之列。」他也試圖淡化國內動盪情勢，聲稱局勢已恢復「平靜」。

阿拉奇進一步表示：「我們已完全掌控局勢，希望理智能夠佔上風，也不要走向高度緊張的局面，因為那對所有人來說都可能是災難。」

根據索爾塔尼的親屬索瑪耶（Somayeh）及挪威人權組織「Hengaw」的說法，當局並未按原定計畫於當天稍早執行處決，但也尚未取消，目前仍在等待進一步消息。

阿拉奇在專訪中宣稱，抗議活動的死亡人數僅為數百人，並指控有所謂「由外部勢力領導的恐怖分子小組」滲入抗議行動，採取類似 IS（伊斯蘭國）的恐怖手法，向警察、安全部隊及平民開槍，甚至將執法人員「活活燒死、斬首」。他表示：「有三天時間，我們是在與恐怖分子作戰，而不是與示威者對抗，這完全是另一回事。」

他也聲稱，這些「流氓般的恐怖分子」向平民開槍只有一個目的，就是試圖將美國捲入衝突。阿拉奇說：「他們想要增加死亡人數，因為川普總統曾表示，若發生殺戮就會介入，而他們正是想把他拖進這場衝突。這完全是一個以色列的陰謀。」

伊朗 以色列

延伸閱讀

FAA：伊朗短暫關閉領空 僅准國際航班起降例外通行

川普：伊朗「殺戮已停止、無處決計畫」 但未排除軍事行動

伊朗電視台釋暗殺川普訊息 威脅「這次子彈不會飛偏」

和平獎得主艾巴迪：美應精準打擊伊朗領袖與革命衛隊

相關新聞

伊朗證實示威已2000死！全國斷網下死傷數字如何驗證？

伊朗政府在2026年1月13日首度承認，超過2,000人在過去17天的示威活動中喪命。當局實施斷網後當地資訊極不透明，外界難以掌握實際情況，預估確切死亡人數遠遠超過官方數字。美國總統川普稱「美方的援助正在趕來的路上」，並宣布從1月13日開始對與伊朗有貿易往來的國家課徵25%關稅，然而白宮宣稱的「強硬手段」仍不明確。

麻生慘遭打臉、鈴木幹事長埋怨狀況外！高市「獨斷解散」恐成短命政權

日本首相高市早苗14日晚間向自民黨與日本維新會的執政黨幹部正式傳達，將在23日召集的定期國會開議之初解散眾議院。此舉讓數...

川普：伊朗「殺戮已停止、無處決計畫」 但未排除軍事行動

美國總統川普14日表示，針對外界憂心一名遭拘留的反政府示威者可能被處決，伊朗「沒有處決計畫」，同時拒絕將對伊朗採取軍事行...

伊朗外長證實「無計畫處決示威者」 將抗議流血歸咎以色列陰謀

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi ）14日晚間接受福斯新聞主播拜爾（Brett Baier）專訪時，駁斥...

日本45.2%國民認為自衛隊規模應增強 創歷來新高

日本內閣府公布關於自衛隊與國防問題的例行民調，45.2%的受訪者認為自衛隊的規模與能力應該增強，比例創1991年有此調查...

FAA：伊朗短暫關閉領空 僅准國際航班起降例外通行

CNN報導，美國聯邦航空總署（FAA）14日表示，伊朗已對所有航班關閉領空，僅國際民航的抵達與起飛航班獲准例外。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。