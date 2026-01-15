麻生慘遭打臉、鈴木幹事長埋怨狀況外！高市「獨斷解散」恐成短命政權

日本首相高市早苗14日晚間向自民黨與日本維新會的執政黨幹部正式傳達，將在23日召集的定期國會開議之初解散眾議院。此舉讓數日前即流傳的「電擊解散」幾乎成為定局。在內閣支持率維持75%（部分調查甚至超過77%）的高水準下，這是罕見的提早決戰，投開票日程以「1月27日公告・2月8日投開票」或「2月3日公告・2月15日投開票」兩方案為主軸。

高市的意圖相當明確。自去年10月組閣以來，各媒體民調支持率持續維持在75%左右，她希望趁此東風大幅增加執政黨席次，鞏固長期政權基礎。這是官邸極少數人知曉的極秘策略，黨內事前協調極度壓縮，展現出「獨斷專行」風格。然而，由於2026年度預算案成立恐延至4月之後，黨內出現「忽略經濟優先」的慎重論，反對聲浪不小。

《女性自身》周刊15日報導，最大火藥庫是黨內不滿的爆發。高市政權的關鍵推手麻生太郎副總裁（85歲）對事後報告極度憤怒。他10日在地方活動上曾明確表示「（解散）應該不會吧」，如今面子盡失。鈴木俊一幹事長（72歲）也向周遭抱怨「還能幹什麼啊」。身為選舉操盤手的幹事長卻被排除在外，麻生派後盾動搖的可能性極高。勝者為王，但若敗北，短命政權危機將成真實。

在野黨視此為「世紀大地震」，反應急速加速。立憲民主黨與公明黨已進入新黨結成最終調整階段。公明黨決定從小選區撤退，轉而推動比例代表採統一名簿方式，或共同代表制（類似共同黨魁）正在協議中，15日黨魁會談將力求達成協議。面對保守色彩濃厚的高市政權，兩黨結集「中道勢力」，有望引發政界大重組。公明黨的創價學會動向備受矚目，這對公明而言是生存賭注。

「統一名簿」專門用在比例代表部分，目的是把多黨的比例票合併成一份，減少小黨得票不達門檻而浪費的票，讓中道或在野勢力更容易拿到更多議席。政黨本身仍獨立存在，不用合併成新黨，但比例名簿「統一」了。在野陣營不解散各自政黨，而是另外成立一個新的「政治團體」，然後把各黨的比例代表候選人全部合併到同一份名簿（一張名單）上登載，選民投票時，這份「統一」名簿會被視為一個整體計算得票，議席按總得票比例分配給這份名簿。

國民民主黨玉木雄一郎代表（56歲）公開表達「信任關係動搖」的不滿。原本預期預算合作卻遭冷落，連立擴大之路遙遙無期。此外，自民黨逆風象徵——群馬縣前橋市長選自民系候補慘敗，加上網路出現「支持高市但討厭自民」的分裂現象，保守王國失守成為警訊。

高市首相這場孤注一擲能否成功？高支持率若直接轉化為選票，大勝與長期政權可能性極高；但萬一敗北，麻生派離反加上在野新黨躍進，政權恐短命收場。2月「冬季決戰」將成為左右日本政治走向的最大賭局。