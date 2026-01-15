美啟動加薩計畫第二階段 設和平委員會監督治理

美國今天宣布啟動加薩和平計畫第二階段，即便是第一階段的關鍵要素仍未實現，如以色列和哈瑪斯之間並未全面停火。

綜合路透社與法新社報導，首階段進展因諸多問題受阻，包括以色列空襲造成加薩數百人喪生、最後一名以色列人質的遺體尚未歸還，以及以色列遲遲未能重開加薩與埃及的邊境關卡。

隨著第二階段推進，美國與相關調停國家接下來必須面對更棘手的挑戰，也即要求巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）解除武裝，以及部署國際維和部隊。而哈瑪斯迄今仍拒絕繳械。

美國總統川普的中東特使魏科夫（Steve Witkoff）於社群媒體宣布第二階段開始，表示將在加薩成立一個過渡性的技術官僚巴勒斯坦行政機構，並著手去武裝和重建工作。

根據埃及、卡達和土耳其調解方發表的聯合聲明，此一巴勒斯坦新行政機構將有15名成員，由曾任巴勒斯坦自治政府副部長、負責工業區開發的沙斯（AliShaath）領導。巴勒斯坦自治政府獲得西方的支持。

●和平委員會

以色列與哈瑪斯於去年10月同意美國總統川普的方案，內容規定，巴勒斯坦技術官僚機制將由國際「和平委員會」（Board of Peace）監督，負責加薩過渡時期的治理工作。

根據路透社取得的名單，曾任聯合國中東特使、預計將代表「和平委員會」在當地交涉的穆拉狄諾夫（Nickolay Mladenov）來挑選的其他成員，包括來自民間部門及非政府組織人士。魏科夫並未說明委員會組成人數或具體名單。

一名歐洲外交官透露，關於「和平委員會」的另一項相關公告，預計下週在瑞士達沃斯（Davos）公布。

●去軍事化的挑戰

魏科夫表示，川普計畫的第二階段也將啟動「加薩全面去軍事化與重建，重點是解除所有未經授權人員的武裝」。

哈瑪斯儘管拒絕繳械，但去年10月同意將政務移交給新成立的技術官僚機制。不過，至今仍不清楚自10月脆弱停火生效後，目前逐漸恢復元氣的哈瑪斯，將如何依計畫規定解除武裝。

埃及消息人士透露，與哈瑪斯的會談，將轉為聚焦於哈瑪斯解除武裝。

以色列是否在加薩進一步撤軍，與「去武裝化」連結一起；然而哈瑪斯表示，只有在巴勒斯坦建國之後才願意繳械。