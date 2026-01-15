快訊

政院證實 鄭麗君、楊珍妮赴美第六輪關稅實體磋商 會後宣布共識內容

救不了委、伊鐵桿盟友 中國全球強權實力受考驗

台灣鯛銷美大減30% 嘉南產區「價崩砍半」爆發滯銷危機

反制川普覬覦野心 格陵蘭：將有更多北約部隊進駐

中央社／ 努克／柏林14日綜合外電報導

美國丹麥格陵蘭領袖於白宮會晤後，格陵蘭副總理今天表示，將有更多北約部隊前往格陵蘭。法國、德國和北歐國家稍早也表示，將參與一項派往這個丹麥自治領土的歐洲軍事任務。

格陵蘭財政和稅務部長兼副總理艾格德（MuteEgede）在記者會上表示：「從今天起以及未來幾天，預計將有更多北大西洋公約組織（NATO）士兵出現在格陵蘭。預期將會有更多的軍機和船艦。」

他補充說，這些部隊將進行「訓練」。

法新社報導，德國與法國今天表示，他們將與其他歐洲國家一同派遣部隊前往格陵蘭；與此同時，美國總統川普正加強欲征服格陵蘭的威脅。

德國國防部表示，自明天起，將派遣一支13人的聯邦國防軍（Bundeswehr）偵察小組前往格陵蘭首府努克（Nuuk）；此舉是應丹麥的邀請。

根據柏林當局說法，這項任務旨在「探查可能的軍事貢獻架構，以支持丹麥確保該地區的安全」。

在美國、丹麥和格陵蘭官員於華府舉行一場重要會議後，作為歐洲聯盟（EU）唯一核武國家的法國也證實將派遣部隊前往格陵蘭。

川普曾多次矢言要控制這塊丹麥自治領土，堅稱這對美國安全至關重要。

丹麥外交部長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）今天在會見美國副總統范斯（JD Vance）和國務卿盧比歐（Marco Rubio）等美方官員後表示，「很明顯，總統（川普）確實有想要征服格陵蘭的願望」，但他認為這「完全沒有必要」。

瑞典也已表示將參與這次的歐洲軍事任務。

格陵蘭 丹麥 美國

