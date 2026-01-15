日本45.2%國民認為自衛隊規模應增強 創歷來新高

快訊

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
日本內閣府公布民調，45.2%的受訪者認為自衛隊的規模與能力應該增強。圖為日本防衛大臣小泉進次郎（右）體驗自衛隊跳傘訓練。歐新社
日本內閣府公布關於自衛隊國防問題的例行民調，45.2%的受訪者認為自衛隊的規模與能力應該增強，比例創1991年有此調查以來的歷史新高，被認為與周邊國家持續擴張軍備、飛彈發射常態化引發的不安有關。

本次公布的調查在2025年11月至12月進行，受訪者為18歲以上日本國民，回收1534份有效回答，調查每3年進行一次。1991年的調查中，「增強」與「維持現狀」間有超過50個百分點的差距，但在2025年的調查，差距已縮小至4.6個百分點。

在「關心的國防課題」的複選題，選中國的軍力及周邊地區的活動占68.1%，較3年前的上次調查多6.8個百分點，創下歷來新高。關心日本的國防力量與國防體制、北韓的飛彈與核開發也超過65%，維持在高水準。

至於防衛裝備品的出口與對海外的技術移轉，在遵循「移轉三原則」等一定規範下有68.3%的受訪者肯定推動，明顯高於否定的29.7%。

