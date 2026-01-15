伊朗危機升高 義大利籲公民儘速撤離、研商保護駐軍

快訊

中央社／ 羅馬14日專電

伊朗緊張局勢升高，義大利外交部今天與國防部、情報單位舉行緊急會議，強烈呼籲在伊朗的義大利公民儘速離開，並針對派駐中東地區的900多名義大利軍人，採取預防性保護措施。

義大利外交部晚間發布新聞稿指出，關於伊朗危機，義大利外長塔加尼（Antonio Tajani）下午在危機指揮中心舉行會議，參加者包括國防部和情報單位官員，並聯繫義大利駐德黑蘭大使、義大利駐中東地區各國大使共商局勢。

義國外交部指出，會議首先評估在伊朗和中東國家的義大利公民處境，一旦緊張局勢升級，這些國家可能成為軍事行動的目標，因此外交部重申並強烈呼籲在伊朗的義大利公民儘速離開。

新聞稿指出，目前約有600名義大利公民在伊朗，主要集中在伊朗首都德黑蘭一帶，義大利使館近幾週也密切掌握過境或途經伊朗的義大利公民。

義大利外交部表示，目前有900多名義大利軍隊駐紮中東，其中約500人在伊拉克，400人在科威特。義大利正採取預防措施，保護軍事人員安全。

塔加尼在會中重申，保護義大利公民安全是重中之重，必須持續監測區域安全局勢發展，包括透過外交協調及與國際夥伴合作。

會中也審視伊朗國內局勢發展，這些情況持續引發嚴重關切。在此背景下，義大利重申堅決譴責暴力鎮壓示威活動，以及反對嚴重侵犯人權行為的立場。

義大利外交部強調，將繼續與歐盟、大西洋聯盟和七大工業國集團（G7）的夥伴密切合作，為國際社會緩和局勢、保護人權，以及為促進區域穩定與安全做出貢獻。

