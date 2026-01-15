格陵蘭議題三方會談未達共識 將籌組工作小組續對話

快訊

中央社／ 斯德哥爾摩15日專電

丹麥外長拉斯穆森與格陵蘭外長莫茨費爾特，14日在華盛頓與美國副總統范斯、國務卿盧比歐會面。拉斯穆森在會後記者會上表示，雖然在基本議題上沒有達成共識，但將繼續對話，並成立高層級工作小組，希望在近幾週內召開首次會議。

格陵蘭外長莫茨費爾特（Vivian Motzfeldt）與丹麥外長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）結束與美國副總統范斯（J.D. Vance）、國務卿盧比歐（MarcoRubio）的會面後召開聯合記者會。

拉斯穆森表示，他們在會中討論丹麥、美國、北約可以如何增加北極地區的安全。丹麥出動軍艦、無人機、戰鬥機等軍事武器在維護該地區安全，並非如川普所說的只出動雪橇犬。

他表示，丹麥準備好投入更多資源。

拉斯穆森表示，依據1951年簽署的防禦條約，美國已經在格陵蘭有軍事基地。若需要的話，隨時可以透過現有架構增加在格陵蘭的能見度，丹麥與格陵蘭將會以建設性的角度檢視美方要求。

他說，格陵蘭是丹麥王國的一員，因此也適用北約第5條款（即共同防禦條款），丹麥長期呼籲北約在格陵蘭增加資源，丹麥相當希望可以跟美國在該議題上合作，丹麥已準備好更進一步。

拉斯穆森說，在這些議題上，會中也討論到如何加強格陵蘭長期的安全狀況，但很遺憾，川普很清楚表示意願不變，這是雙方無法達成共識的地方。

他說，丹麥王國很確定，格陵蘭的長期安全可以在現有體制下達成，這包括1951年的條約以及北約的保護力。

拉斯穆森稱，雖然在基本議題上沒有達成共識，但雙方都願意求同存異，繼續在互相尊重的基礎上對話，並同意成立高層級的工作小組，找出彼此都能接受的方法。他表示，希望工作小組可以在近幾週召開首次會議。

格陵蘭外長莫茨費爾特表示，因為許多格陵蘭人關心及擔憂此次會談，因此先用格陵蘭語說明。她接著用英語表示，願意找出正確的合作道路，也同意拉斯穆森的談話。

格陵蘭民間團體Hands Off Greenland的成員克里斯登森（Sika Nuunu Kristensen）向中央社表示，看完記者會後心情複雜，雖然樂見雙方願意找出彼此都同意的部分，但也擔憂美國依舊沒有放棄拿下格陵蘭。

