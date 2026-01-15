義大利再籲公民儘速離開伊朗 英國暫時關閉駐德黑蘭大使館
義大利外交部今天發布聲明表示，鑑於伊朗當前安全情勢，義大利再次強烈呼籲其公民儘速離開伊朗。英國政府今天指出，英國駐伊朗首都德黑蘭大使館已「暫時關閉」。
路透社報導，義大利外交部表示，目前在伊朗約有600名義大利公民，其中大多數身處德黑蘭（Tehran）地區。
法新社報導，英國政府發言人指出：「我們已暫時關閉英國駐德黑蘭大使館，將改以遠端方式運作。外交部旅遊建議也已更新，以反映這項領事變動。」
