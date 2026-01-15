聽新聞
伊朗電視台釋暗殺川普訊息 威脅「這次子彈不會飛偏」
在美國與伊朗緊張加劇之際，伊朗國營電視台今天播出一個片段，顯示美國總統川普2024年在賓州城市巴特勒（Butler）造勢險遭槍殺的畫面，並附上文字聲稱「這次子彈不會飛偏」。
川普2024年7月在賓州巴特勒戶外造勢活動上遭槍手從屋頂開槍襲擊，當時他右耳遭子彈擊傷，群眾中有人遭波及喪命，但川普奇蹟式躲過暗殺槍擊，右臉濺血仍振臂高呼「戰鬥」的影像，成為了美國政治史經典畫面。
「新聞週刊」（Newsweek）、「紐約郵報」（NewYork Post）等媒體報導，伊朗電視台今天播出川普在巴特勒險遭暗殺的畫面，顯示他在躲過暗殺後被特勤局人員圍繞。
據報導，以色列國際新聞電台i24NEWS暨「耶路撒冷郵報」（The Jerusalem Post）特派員史坦因（Amichai Stein）在社群媒體X發文，分享伊朗國營電視台播出的畫面，並將內容中的波斯語（Farsi）翻譯成英文。
史坦因用英文寫道，伊朗國營電視台播出對川普的威脅，稱「這次子彈不會飛偏」。
