法國數學教授涉間諜案 允中國團參觀敏感區遭起訴

法國檢方今天表示，一名法國應用數學教授因涉嫌讓中國代表團參觀敏感場所，疑似涉及間諜行為而遭到起訴，罪名包括「向外國勢力提供資訊」以及「與外國勢力勾結」。

法新社報導，巴黎檢察官辦公室指出，這名在法國西南部市鎮波爾多（Bordeaux）一所大學工程學院任教的教員去年12月16日被起訴，但在司法監管下獲釋。

巴黎檢察官辦公室提及，他面臨「向外國勢力提供資訊」以及「與外國勢力勾結」罪名指控，分別可處以最高15年與10年徒刑。

此外，巴黎檢察官辦公室還表示，這名教授涉嫌允許中國代表團成員，進入被認定為高度敏感的「受限區域」。

根據法新社，這名教授任職的工程學院部分區域自2019年起被當局列為「受限區域」。這名教授的律師未針對置評要求作出回應。

法國情資媒體「情報在線」（Intelligence Online）報導，這名教授是「公認的專家，職涯已近尾聲」，自學生時期起便與中國同儕合作。

據報導，自2010年代末起，他甚至每年均在中國廈門大學待兩個月。