法國數學教授涉間諜案 允中國團參觀敏感區遭起訴

中央社／ 巴黎14日綜合外電報導

法國檢方今天表示，一名法國應用數學教授因涉嫌讓中國代表團參觀敏感場所，疑似涉及間諜行為而遭到起訴，罪名包括「向外國勢力提供資訊」以及「與外國勢力勾結」。

法新社報導，巴黎檢察官辦公室指出，這名在法國西南部市鎮波爾多（Bordeaux）一所大學工程學院任教的教員去年12月16日被起訴，但在司法監管下獲釋。

巴黎檢察官辦公室提及，他面臨「向外國勢力提供資訊」以及「與外國勢力勾結」罪名指控，分別可處以最高15年與10年徒刑。

此外，巴黎檢察官辦公室還表示，這名教授涉嫌允許中國代表團成員，進入被認定為高度敏感的「受限區域」。

根據法新社，這名教授任職的工程學院部分區域自2019年起被當局列為「受限區域」。這名教授的律師未針對置評要求作出回應。

法國情資媒體「情報在線」（Intelligence Online）報導，這名教授是「公認的專家，職涯已近尾聲」，自學生時期起便與中國同儕合作。

據報導，自2010年代末起，他甚至每年均在中國廈門大學待兩個月。

法國 巴黎 辦公室

延伸閱讀

川普覬覦格陵蘭之際 法國2月6日將在當地開設領事館

好讀周報／國父搭起台法交流！孫中山銅像間接催生台法文化獎

爬過台北101有法國「蜘蛛人」 還有「鐵金剛」偷溜到91樓跳傘

法國極右派領袖雷朋為貪汙案上訴出庭 求再戰總統大位

相關新聞

日相高市將解散眾院 盼強化政權基礎

日本首相高市早苗十四日晚間與自民黨及聯合執政的日本維新會高層會談，正式表態有意在廿三日國會開議日解散眾議院重新改選；這是...

重返月球前奏 美2月6日載人繞月飛

美國太空總署（ＮＡＳＡ）十三日在社群媒體Ｘ宣布，「阿提米絲二號」載人繞月任務最快二月六日啟程。

中泰高鐵工地意外 32死64傷

大陸參與興建的中泰高鐵工程，昨日傳出起重機掉落，導致卅二死的重大傷亡意外，對此大陸外交部發言人毛寧強調高度重視項目跟人員...

鼓勵伊朗示威 川普：援助在路上 愛國者快去占領政府機構

美國總統川普十三日表示，如果伊朗當局開始對被捕的示威者處以絞刑，美國將會做出強硬回應。川普稍早還貼文呼籲伊朗人繼續抗議，...

學安倍的？高市早苗隱瞞解散眾院計畫 黨內高層全不知情

日本首相高市早苗打算廿三日國會一開議就閃電解散眾院，日本媒體報導，這場行動幾乎未經黨內溝通，就連支持高市登上自民黨總裁大...

中俄喊2030年送人上月球 印度急追

美國預定發射載人繞月計畫，為再度載人登月鋪路。但中國大陸、俄羅斯等國也籌畫在二○三○年代，將人類送上月球，美國正設法拔得...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。