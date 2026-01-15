人權團體：伊朗鎮壓示威至少已釀3428死 實際數字恐更高
總部設在挪威的非政府組織「伊朗人權」（Iran Human Rights，IHR）今天表示，伊朗安全部隊在鎮壓示威行動中，至少已造成3428名示威者死亡，並且逮捕逾1萬人。
法新社報導，「伊朗人權」指出，該團體核實的死亡人數激增，是基於來自伊朗衛生部及教育部的新資訊，其中至少有3379人是在1月8日至12日抗議高峰期間喪生。
「伊朗人權」主任阿米瑞-莫加達姆（MahmoodAmiry-Moghaddam）譴責，伊朗當局「近幾日在街頭大規模殺戮示威者」。
「伊朗人權」警告，最新數據可能僅是實際傷亡人數的「最低估計」。
