重返月球前奏 美2月6日載人繞月飛

美國太空總署（ＮＡＳＡ）十三日在社群媒體Ｘ宣布，「阿提米絲二號」載人繞月任務最快二月六日啟程。

該任務是五十多年來首次載人月球任務，預定在十天航程內，載四位美國與加拿大太空人飛掠月球，以期為未來載人登月鋪路。

美國福斯新聞報導，該任務預定從佛州甘迺迪太空中心發射，搭載約九十八公尺長的「太空發射系統」火箭，即ＮＡＳＡ史上所打造最強大火箭。該火箭將把搭乘「獵戶座」太空船的四位太空人送出地球軌道，屆時將首次測試該款太空船在深太空載人的性能。

這次任務將標誌美國繼一九七二年阿波羅登月計畫最後一次載人任務結束以來，再創重要里程碑。參與的太空人是ＮＡＳＡ的魏斯曼、葛洛佛、科克，以及加拿大太空總署的韓森。這是加國太空人首度加入月球任務，科克則將是第一位進入深太空航行的女性。

發射後，太空人預計在地球周圍停留約兩天，檢查獵戶座太空船的系統，再發射該太空船的歐洲製服務艙前往月球。繞月飛行將為期四天，沿著八字形路徑，太空人最遠將距離地球約卅七萬公里。英國廣播公司（ＢＢＣ）報導，太空人到時可能創下深入宇宙距離最遠的紀錄。

回程時，獵戶座太空船會沿著一條燃料利用率高的路徑，利用地球和月球引力引導太空船返回，返程約將花四天，最後在美國西岸外海的太平洋濺落，ＮＡＳＡ和美國國防部團隊將接回太空人。

該任務最近的發射期為一月卅一日至二月十四日，二月六、七、八、十、十一日均有機會發射。若取消，二月廿八日至三月十三日，以及三月廿七日至四月十日將是額外的發射窗口。

載人登月 ＮＡＳＡ展望明年

這次載人繞月任務，旨在替「阿提米絲三號」載人登月任務奠基。ＮＡＳＡ指出，阿提米絲三號最快二○二七年發射，但是專家認為最早也要二○二八年才可能發射。

讓人類重返月球表面後，美國目標在月球建立長期的人類據點。阿提米絲四號和五號任務，將開始建造名為「門戶」的太空站，即繞月運行的小型太空站。之後，還將進行更多登月任務、增設「門戶」太空站的艙段，並在月球表面部署新的機器探測車。其他國家也將參與，讓人類在月球及其周邊能更長時間生活工作。