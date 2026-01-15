中俄喊2030年送人上月球 印度急追

美國預定發射載人繞月計畫，為再度載人登月鋪路。但中國大陸、俄羅斯等國也籌畫在二○三○年代，將人類送上月球，美國正設法拔得頭籌。

英國廣播公司報導，美國以阿提米絲計畫推動載人登月，歐洲太空人將參加該計畫後續任務，日本也將有一席之地。中國則正自行打造設備，目標在二○三○年前首次載人登月，登陸月球南極附近。

去年十二月中旬，美國總統川普已發布行政命令，確立美國在二○二八年前讓人類重返月球，並防衛太空免於武器威脅的目標。路透報導，這是他第二任期的首項重大太空政策行動。

該行政命令名為「確保美國太空優勢」，要求五角大廈和美國情報機關制定太空安全戰略、敦促民間承包商提高效率，並尋求在川普的「金穹」計畫下展示飛彈防禦技術，也實際上廢除白宮國家太空委員會。

川普此舉與二○一九年第一任內指示二○二四年重返月球的做法類似，但是業界許多人士認為，時程不切實際。上述行政命令也要求在二○三○年前，建立月球永久前哨站初步設施，強化美國太空總署以核能為基礎來發展長期月球基地的現有目標。

俄國也一直聲稱計畫在二○三○至二○三五年間載人登陸月球，並建造小型基地，但俄國所受制裁、資金壓力和技術挫折，意味該時間表偏於樂觀。

印度曾表達載人登月雄心，印度無人探月任務「月船三號」二○二三年八月成功著陸月球南極附近後，印度的太空機構制定二○四○年左右載人上月球的目標。