美媒：北京測試西半球歸美、台海歸中

華爾街日報十三日報導，美國總統川普推翻委內瑞拉馬杜洛政權，重挫北京在拉丁美洲的布局。知悉人士透露，中國大陸不再急於短期內在拉美擴張影響力，反而出現一種「交易式」論述，主張「若西半球歸美國人，那麼台灣海峽歸中國人」。

北京採取戰略性後撤，以爭取未來美國在台灣議題上也比照辦理，這套新盤算將在一月底首度迎來重大考驗。報導引述知情人士指出，賴清德總統已表達有意出席宏都拉斯準總統阿斯夫拉一月廿七日的就職典禮，北京密切關注川普政府是否會允許賴總統過境美國。

中國多年來在拉丁美洲逐步擴張影響力，卻被川普對委內瑞拉的突襲行動一夕打亂。儘管如此，北京也把美方武力推翻馬杜洛視為一種訊號，強化北京以核心利益為優先的論述，首要目標正是台灣。但這套盤算，不代表中國把美國行動解讀為立即對台動武的「綠燈」。

報導指出，川普去年重返白宮以來，中國即注意到自身在拉美的影響力下滑。墨西哥對中國電動車加徵百分之五十關稅，向華府靠攏；巴拿馬退出一帶一路，並允許美軍在運河附近基地輪調駐留；二○二三年才與台灣斷交的宏都拉斯也出現動搖，阿斯夫拉在選戰期間表明將與台灣恢復邦交。

眼見在拉美連連失利，北京去年十二月發布政策文件，暗示不會在拉美退場。華爾街日報描述，這個立場未來恐成為籌碼，被用於爭取華府在台灣議題上讓步。

如今，中國被委國欠了一大筆帳，還要面對與川普合作的委國新政權，川普甚至自封委國「代理總統」。接近白宮的人士說，美國可能以投資案取代中國在委國的基礎建設布局，並以協助債務重整，換取美企獨家開採委國石油權利，實質上排擠中國。

知情人士指出，北京目標已轉為防守，中國也期待未來美國在台海議題採取類似的戰略性後撤。也有中國官員考慮，中方可能用多買一點長期美債，當作跟美方談判的交換條件。

「川習會」預計四月在北京登場，可能成為北京新盤算的真正戰略考驗。知情人士指出，中方希望藉此試探川普在西半球「美國優先」重點，究竟是給中國一個加強自身周邊區域掌控權的契機，或者美國對委行動只是在全球重新展現力量的第一步。