聽新聞
0:00 / 0:00

美媒：北京測試西半球歸美、台海歸中

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導

華爾街日報十三日報導，美國總統川普推翻委內瑞拉馬杜洛政權，重挫北京在拉丁美洲的布局。知悉人士透露，中國大陸不再急於短期內在拉美擴張影響力，反而出現一種「交易式」論述，主張「若西半球歸美國人，那麼台灣海峽歸中國人」。

北京採取戰略性後撤，以爭取未來美國在台灣議題上也比照辦理，這套新盤算將在一月底首度迎來重大考驗。報導引述知情人士指出，賴清德總統已表達有意出席宏都拉斯準總統阿斯夫拉一月廿七日的就職典禮，北京密切關注川普政府是否會允許賴總統過境美國

中國多年來在拉丁美洲逐步擴張影響力，卻被川普對委內瑞拉的突襲行動一夕打亂。儘管如此，北京也把美方武力推翻馬杜洛視為一種訊號，強化北京以核心利益為優先的論述，首要目標正是台灣。但這套盤算，不代表中國把美國行動解讀為立即對台動武的「綠燈」。

報導指出，川普去年重返白宮以來，中國即注意到自身在拉美的影響力下滑。墨西哥對中國電動車加徵百分之五十關稅，向華府靠攏；巴拿馬退出一帶一路，並允許美軍在運河附近基地輪調駐留；二○二三年才與台灣斷交的宏都拉斯也出現動搖，阿斯夫拉在選戰期間表明將與台灣恢復邦交。

眼見在拉美連連失利，北京去年十二月發布政策文件，暗示不會在拉美退場。華爾街日報描述，這個立場未來恐成為籌碼，被用於爭取華府在台灣議題上讓步。

如今，中國被委國欠了一大筆帳，還要面對與川普合作的委國新政權，川普甚至自封委國「代理總統」。接近白宮的人士說，美國可能以投資案取代中國在委國的基礎建設布局，並以協助債務重整，換取美企獨家開採委國石油權利，實質上排擠中國。

知情人士指出，北京目標已轉為防守，中國也期待未來美國在台海議題採取類似的戰略性後撤。也有中國官員考慮，中方可能用多買一點長期美債，當作跟美方談判的交換條件。

「川習會」預計四月在北京登場，可能成為北京新盤算的真正戰略考驗。知情人士指出，中方希望藉此試探川普在西半球「美國優先」重點，究竟是給中國一個加強自身周邊區域掌控權的契機，或者美國對委行動只是在全球重新展現力量的第一步。

川普 北京 賴清德 馬杜洛 過境美國 台灣議題 台海議題 總統過境 一帶一路

延伸閱讀

川普攻擊鮑爾可逼Fed降息？克魯曼：將招致3大反效果

川普點名北約帶頭！稱美國一定要掌握格陵蘭「不然會被中俄搶走」

川普四處開戰場！華爾街戒慎恐懼 「大麥克交易」成最流行名詞

若川普輸了關稅案 貿易專家提醒：除了「這例外」各國別輕舉妄動

相關新聞

日相高市將解散眾院 盼強化政權基礎

日本首相高市早苗十四日晚間與自民黨及聯合執政的日本維新會高層會談，正式表態有意在廿三日國會開議日解散眾議院重新改選；這是...

伊朗警告將報復美國干預 「中東最大美軍基地」人員被建議離開

路透14日引述3位外交官報導，若干人員已被告知在當天晚間以前，離開位於卡達的美國烏代德空軍基地。對此，美國駐卡達大使館和...

川普點名北約帶頭！稱美國一定要掌握格陵蘭「不然會被中俄搶走」

美國總統川普14日在自家社群平台Truth Social發文，展現一定要拿下格陵蘭的決心。

高市正式表態！會談執政陣營高層「提前解散眾院」19日將親自說明

日本首相高市早苗今天晚間與自民黨及聯合執政的日本維新會高層會談，正式表態有意在23日召集的例行國會初期解散眾議院。這是高...

防俄中占領戰略要地 支持川普砸錢買格陵蘭？美國人僅17%贊同

美國總統川普高呼，格陵蘭對美國安全無比重要，揚言收購。但民調顯示，只有17%美國民眾支持川普買下格陵蘭。

中俄喊2030年送人上月球 印度急追

美國預定發射載人繞月計畫，為再度載人登月鋪路。但中國大陸、俄羅斯等國也籌畫在二○三○年代，將人類送上月球，美國正設法拔得...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。