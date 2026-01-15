聽新聞
學安倍的？高市早苗隱瞞解散眾院計畫 黨內高層全不知情

聯合報／ 國際中心／綜合報導
日本首相高市早苗計畫下周解散國會，並提前舉行大選。歐新社
日本首相高市早苗計畫下周解散國會，並提前舉行大選。歐新社

日本首相高市早苗打算廿三日國會一開議就閃電解散眾院，日本媒體報導，這場行動幾乎未經黨內溝通，就連支持高市登上自民黨總裁大位的「造王者」副總裁麻生太郎事先也不知情，被視為高市政權的政治豪賭。

西日本新聞等媒體報導，多名政府相關人士指出，高市早已下定決心在廿三日解散眾院，但事前僅向最親近的心腹、官房長官木原稔透露想法，兩人以極度保密方式擬定戰略。自民黨幹事長鈴木俊一、幹事長代理萩生田光一甚至副總裁麻生太郎，事先都未被告知。

高市九日就在官邸內與木原稔協商，兩人同屬主戰派，加上自民黨去年祕密民調顯示，如果解散眾院提前大選，自民黨有望從目前的一九九席大增至超過二六○席，跨越單獨過半所需的二三三席，更促使高市下定決心。

然而，實際負責選舉操盤的鈴木俊一、與高市關係密切的萩生田光一以及作為高市政權後盾的麻生太郎都不知情。麻生十日出席地方活動受訪時被問到還說「應該不會吧」。

據稱高市去年十一月左右就曾試探性詢問幕僚和自民黨高層，「如果明年初解散眾院，你們怎麼看？」雖然有人持正面態度，但也有人反對，認為應該先完成二○二六年度預算，在例行國會累積一些政績之後再談。

政府相關人士說，「她大概是想一氣呵成製造既定事實，讓反對派沒辦法說話」。

這種只讓極少數人知道計畫的做法，和高市的政治導師、已故前首相安倍晉三相同。高市在她的著作中提到，二○一四年她在第二次安倍政權擔任總務大臣時，曾詢問安倍是否會解散眾院，但被安倍巧妙敷衍過去。她寫道：「我學到，即使面對親信，首相也絕對不會討論解散這件事。」

報導稱，相關人士表示，由於事前沒有透露風聲，自民黨內部其實一片混亂，不過高市依舊認為「只要選贏了，就沒人能抱怨」的自信，企圖用選舉勝利來凝聚向心力，這種作風也與安倍類似。

