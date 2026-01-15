聽新聞
0:00 / 0:00

格陵蘭總理拒加入美 川普嗆：他哪位？美必拿格陵蘭

聯合報／ 編譯陳律安盧思綸／綜合報導
格陵蘭總理尼爾森（左）與丹麥總理佛瑞德里克森（右）13日在歌本哈歌舉行聯合記者會。歐新社
格陵蘭總理尼爾森（左）與丹麥總理佛瑞德里克森（右）13日在歌本哈歌舉行聯合記者會。歐新社

格陵蘭總理尼爾森十三日明確排除轉投美國懷抱的可能，表示更傾向與熟悉的丹麥維持聯盟關係。美國總統川普回應說，他不知道「尼爾森是誰」，並在社群平台發文再度表示要拿下格陵蘭。

尼爾森與丹麥總理佛瑞德里克森舉行聯合記者會稱：「我們正面臨一場地緣政治危機，如果此時此刻須在美國與丹麥之間做選擇，那我們選擇丹麥，選擇我們今日所熟悉的、丹麥王國一部分的格陵蘭。」

被問及格陵蘭是否應不再談獨立時，尼爾森表示：「此刻是團結一致的時候。格陵蘭立足於丹麥王國之內，並在捍衛基本原則上完全一致。」

丹麥與格陵蘭外交高層預計十四日在華府會談，美國副總統范斯與國務卿魯比歐均將與會。報導稱，會談目的是淡化華府近來對格陵蘭的威脅，並緩解雙邊關係。

尼爾森說，情勢「嚴峻」，並稱川普政府揚言併吞格陵蘭的作法完全不合常理。

川普十三日被問及尼爾森的評論時，不客氣表示「那是他們的問題。我不同意他們」，還說「我不知道他是誰，對他一無所知，但那對他會是個大問題」。

川普十四日還在社群平台發文說：「美國基於國安理由需要掌控格陵蘭。這對我們正在打造的金穹計畫至關緊要。北約應該帶頭讓我們擁有格陵蘭。如果我們不這麼做，俄羅斯或中國就會拿下格陵蘭。這種情況絕對不能發生。」

他說：「北約無法成為有效嚇阻力量，他們的軍隊還差很遠。這點北約與我都心知肚明。若美國掌控格陵蘭，北約將更強大也更具威懾力。任何其他結果都無法接受，感謝大家關注此事！」

英國外交大臣古柏十四日將訪問芬蘭與挪威，她將呼籲北約組織加強在北極地區的行動，以保護區域利益不受俄羅斯威脅。英國首相施凱爾說，他支持丹麥捍衛格陵蘭的立場。

法國外交部長巴霍表示，法國預計二月六日在格陵蘭開設一座領事館，此事去年就已規劃。巴霍還說，美國必須停止脅迫格陵蘭，停止表達想要掌控當地的意圖。

格陵蘭 丹麥 美國 北約 川普 金穹

延伸閱讀

川普點名北約帶頭！稱美國一定要掌握格陵蘭「不然會被中俄搶走」

川普四處開戰場！華爾街戒慎恐懼 「大麥克交易」成最流行名詞

若川普輸了關稅案 貿易專家提醒：除了「這例外」各國別輕舉妄動

防俄中占領戰略要地 支持川普砸錢買格陵蘭？美國人僅17%贊同

相關新聞

伊朗警告將報復美國干預 「中東最大美軍基地」人員被建議離開

路透14日引述3位外交官報導，若干人員已被告知在當天晚間以前，離開位於卡達的美國烏代德空軍基地。對此，美國駐卡達大使館和...

川普點名北約帶頭！稱美國一定要掌握格陵蘭「不然會被中俄搶走」

美國總統川普14日在自家社群平台Truth Social發文，展現一定要拿下格陵蘭的決心。

高市正式表態！會談執政陣營高層「提前解散眾院」19日將親自說明

日本首相高市早苗今天晚間與自民黨及聯合執政的日本維新會高層會談，正式表態有意在23日召集的例行國會初期解散眾議院。這是高...

防俄中占領戰略要地 支持川普砸錢買格陵蘭？美國人僅17%贊同

美國總統川普高呼，格陵蘭對美國安全無比重要，揚言收購。但民調顯示，只有17%美國民眾支持川普買下格陵蘭。

中俄喊2030年送人上月球 印度急追

美國預定發射載人繞月計畫，為再度載人登月鋪路。但中國大陸、俄羅斯等國也籌畫在二○三○年代，將人類送上月球，美國正設法拔得...

重返月球前奏 美2月6日載人繞月飛

美國太空總署（ＮＡＳＡ）十三日在社群媒體Ｘ宣布，「阿提米絲二號」載人繞月任務最快二月六日啟程。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。