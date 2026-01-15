格陵蘭總理拒加入美 川普嗆：他哪位？美必拿格陵蘭

格陵蘭總理尼爾森十三日明確排除轉投美國懷抱的可能，表示更傾向與熟悉的丹麥維持聯盟關係。美國總統川普回應說，他不知道「尼爾森是誰」，並在社群平台發文再度表示要拿下格陵蘭。

尼爾森與丹麥總理佛瑞德里克森舉行聯合記者會稱：「我們正面臨一場地緣政治危機，如果此時此刻須在美國與丹麥之間做選擇，那我們選擇丹麥，選擇我們今日所熟悉的、丹麥王國一部分的格陵蘭。」

被問及格陵蘭是否應不再談獨立時，尼爾森表示：「此刻是團結一致的時候。格陵蘭立足於丹麥王國之內，並在捍衛基本原則上完全一致。」

丹麥與格陵蘭外交高層預計十四日在華府會談，美國副總統范斯與國務卿魯比歐均將與會。報導稱，會談目的是淡化華府近來對格陵蘭的威脅，並緩解雙邊關係。

尼爾森說，情勢「嚴峻」，並稱川普政府揚言併吞格陵蘭的作法完全不合常理。

川普十三日被問及尼爾森的評論時，不客氣表示「那是他們的問題。我不同意他們」，還說「我不知道他是誰，對他一無所知，但那對他會是個大問題」。

川普十四日還在社群平台發文說：「美國基於國安理由需要掌控格陵蘭。這對我們正在打造的金穹計畫至關緊要。北約應該帶頭讓我們擁有格陵蘭。如果我們不這麼做，俄羅斯或中國就會拿下格陵蘭。這種情況絕對不能發生。」

他說：「北約無法成為有效嚇阻力量，他們的軍隊還差很遠。這點北約與我都心知肚明。若美國掌控格陵蘭，北約將更強大也更具威懾力。任何其他結果都無法接受，感謝大家關注此事！」

英國外交大臣古柏十四日將訪問芬蘭與挪威，她將呼籲北約組織加強在北極地區的行動，以保護區域利益不受俄羅斯威脅。英國首相施凱爾說，他支持丹麥捍衛格陵蘭的立場。

法國外交部長巴霍表示，法國預計二月六日在格陵蘭開設一座領事館，此事去年就已規劃。巴霍還說，美國必須停止脅迫格陵蘭，停止表達想要掌控當地的意圖。