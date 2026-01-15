聽新聞
0:00 / 0:00

槍桿子穩政權 外媒：德黑蘭血腥鎮壓 示威潮暫時平息

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
伊朗鎮壓反政府示威群眾已造成大量傷亡，圖為首都德黑蘭9日的抗議現場。美聯社
伊朗鎮壓反政府示威群眾已造成大量傷亡，圖為首都德黑蘭9日的抗議現場。美聯社

英國廣播公司（ＢＢＣ）和紐約時報報導，伊朗血腥鎮壓下，這波反政府示威看似已結束。ＢＢＣ分析，伊朗政權就算正走向滅亡，也尚在漸進發生的階段，關鍵是安全部隊仍保持忠誠。紐約時報引述專家分析，鎮壓恐怕只是在爭取時間，難以長期壓制伊朗民眾的不滿。

ＢＢＣ說，獨裁政權滅亡的過程，正如美國文豪海明威對破產的著名論述：先是漸進，然後驟然。儘管伊朗政權正面臨巨大壓力，但還不會馬上倒台。德黑蘭自一九七九年伊朗伊斯蘭革命以來，投入大量時間和金錢，建立複雜且殘酷的脅迫和壓迫網絡；權力、金錢、腐敗和意識形態的強大組合，意味伊朗軍隊有充分理由捍衛這個體系。

站在伊朗鎮壓行動前線的是伊斯蘭革命衛隊（ＩＲＧＣ），該部隊具體任務是捍衛伊斯蘭革命以來的意識形態和政府體制，直接聽命於伊朗最高領袖哈米尼，估計約有十五萬人，與伊朗正規軍並行運作。ＩＲＧＣ還有一支輔助部隊「巴斯杰」民兵組織，號稱有數百萬人，另有估計說其現役人員有數十萬人。

過去兩周，伊朗政權軍隊奉命在街頭槍殺同胞，結果是這波去年底開始的示威活動已結束，至少目前所知是如此，畢竟伊朗當局仍實施通訊封鎖。

掌權五十年的敘利亞阿塞德家族政權前年十二月閃電垮台，這會在伊朗發生嗎？也許，但目前還不會。伊朗的反對派希望國內外對政權加大施壓，並出現可靠的領導層，加速政權衰敗的進程，朝向驟然垮台加速。

總部在布魯塞爾的智庫國際危機組織伊朗項目主任瓦艾斯，在與紐時談到抗議活動時說，伊朗政權已感受到生存危機，並採取鐵腕手段，「我認為這一輪抗議活動很可能已結束」。但他認為，伊朗政權只能鎮壓，卻無法解決示威的根本原因，這只是在為下一輪國家與社會之間的對抗爭取時間。

ＢＢＣ也指，伊朗國內安全部隊表面上保持韌性，並不意味哈米尼或其親信可以或者將會鬆懈。美國總統川普仍在威脅對伊朗採取行動。數百萬渴望政權垮台的伊朗民眾，也必定怒火難平。紐時指出，一如既往，川普仍是最大的變數。

伊朗 紐約時報 美國 川普 哈米尼 德黑蘭 阿塞德 敘利亞

延伸閱讀

無視川普警告！伊朗司法部門將對抗議者速審「可能遭處決」

伊朗官方證實示威2000死：全國斷網下，死傷數字如何查核？

美制裁伊朗交易國 最大貿易夥伴中首當其衝 危及美中貿易休兵

伊朗抗議逾2000死 美祭關稅牽動中伊關係

相關新聞

伊朗警告將報復美國干預 「中東最大美軍基地」人員被建議離開

路透14日引述3位外交官報導，若干人員已被告知在當天晚間以前，離開位於卡達的美國烏代德空軍基地。對此，美國駐卡達大使館和...

川普點名北約帶頭！稱美國一定要掌握格陵蘭「不然會被中俄搶走」

美國總統川普14日在自家社群平台Truth Social發文，展現一定要拿下格陵蘭的決心。

高市正式表態！會談執政陣營高層「提前解散眾院」19日將親自說明

日本首相高市早苗今天晚間與自民黨及聯合執政的日本維新會高層會談，正式表態有意在23日召集的例行國會初期解散眾議院。這是高...

防俄中占領戰略要地 支持川普砸錢買格陵蘭？美國人僅17%贊同

美國總統川普高呼，格陵蘭對美國安全無比重要，揚言收購。但民調顯示，只有17%美國民眾支持川普買下格陵蘭。

中俄喊2030年送人上月球 印度急追

美國預定發射載人繞月計畫，為再度載人登月鋪路。但中國大陸、俄羅斯等國也籌畫在二○三○年代，將人類送上月球，美國正設法拔得...

重返月球前奏 美2月6日載人繞月飛

美國太空總署（ＮＡＳＡ）十三日在社群媒體Ｘ宣布，「阿提米絲二號」載人繞月任務最快二月六日啟程。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。