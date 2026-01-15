槍桿子穩政權 外媒：德黑蘭血腥鎮壓 示威潮暫時平息

英國廣播公司（ＢＢＣ）和紐約時報報導，伊朗血腥鎮壓下，這波反政府示威看似已結束。ＢＢＣ分析，伊朗政權就算正走向滅亡，也尚在漸進發生的階段，關鍵是安全部隊仍保持忠誠。紐約時報引述專家分析，鎮壓恐怕只是在爭取時間，難以長期壓制伊朗民眾的不滿。

ＢＢＣ說，獨裁政權滅亡的過程，正如美國文豪海明威對破產的著名論述：先是漸進，然後驟然。儘管伊朗政權正面臨巨大壓力，但還不會馬上倒台。德黑蘭自一九七九年伊朗伊斯蘭革命以來，投入大量時間和金錢，建立複雜且殘酷的脅迫和壓迫網絡；權力、金錢、腐敗和意識形態的強大組合，意味伊朗軍隊有充分理由捍衛這個體系。

站在伊朗鎮壓行動前線的是伊斯蘭革命衛隊（ＩＲＧＣ），該部隊具體任務是捍衛伊斯蘭革命以來的意識形態和政府體制，直接聽命於伊朗最高領袖哈米尼，估計約有十五萬人，與伊朗正規軍並行運作。ＩＲＧＣ還有一支輔助部隊「巴斯杰」民兵組織，號稱有數百萬人，另有估計說其現役人員有數十萬人。

過去兩周，伊朗政權軍隊奉命在街頭槍殺同胞，結果是這波去年底開始的示威活動已結束，至少目前所知是如此，畢竟伊朗當局仍實施通訊封鎖。

掌權五十年的敘利亞阿塞德家族政權前年十二月閃電垮台，這會在伊朗發生嗎？也許，但目前還不會。伊朗的反對派希望國內外對政權加大施壓，並出現可靠的領導層，加速政權衰敗的進程，朝向驟然垮台加速。

總部在布魯塞爾的智庫國際危機組織伊朗項目主任瓦艾斯，在與紐時談到抗議活動時說，伊朗政權已感受到生存危機，並採取鐵腕手段，「我認為這一輪抗議活動很可能已結束」。但他認為，伊朗政權只能鎮壓，卻無法解決示威的根本原因，這只是在為下一輪國家與社會之間的對抗爭取時間。

ＢＢＣ也指，伊朗國內安全部隊表面上保持韌性，並不意味哈米尼或其親信可以或者將會鬆懈。美國總統川普仍在威脅對伊朗採取行動。數百萬渴望政權垮台的伊朗民眾，也必定怒火難平。紐時指出，一如既往，川普仍是最大的變數。