以色列、阿拉伯官員：伊朗沒弱到一擊就垮 美應暫緩行動

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導
伊朗一名婦女13日穿過首都德黑蘭革命廣場附近一條馬路，廣告看板上寫著「伊朗是我們的祖國」。歐新社
伊朗一名婦女13日穿過首都德黑蘭革命廣場附近一條馬路,廣告看板上寫著「伊朗是我們的祖國」。歐新社

美國國家廣播公司新聞十三日獨家報導，美國、阿拉伯國家官員以及一名熟悉以色列高層思維的知情人士說，以色列和阿拉伯官員近日告訴川普政府，他們認為伊朗政權尚未被削弱到美軍足以發動致命一擊的程度，建議美國暫緩行動。

消息人士表示，美國總統川普正在考慮採取軍事行動，以回應伊朗政權對抗議者的致命鎮壓，但以色列和阿拉伯官員已建議暫緩大規模襲擊，其中一些人更傾向等到伊朗當局承受更大壓力後再行動。他們也指出，伊朗局勢正迅速發展，政權穩定性可能短時間內出現變化。

一名阿拉伯官員表示，區域國家目前對美國打擊伊朗「態度冷淡」。另一名官員則擔憂，「以色列或美國的任何攻擊或升級行動都會團結伊朗人」，並指出美以兩國二○二五年六月發動襲擊後，伊朗出現了團結一致對外的「聚旗效應」。

美國官員及熟悉以色列領導層思維的人士透露，以色列官員已告知美方，雖然他們全力支持伊朗政權更迭以及美國促成此一目標的努力，但也擔心此時的外部軍事干預，可能無法完成抗議者已經開始的任務。

以方還建議，美方可採取其他類型的行動，將重點放在破壞伊朗政權穩定並支持抗議者，或許有助於進一步削弱政權，直到日後更大規模的打擊能發揮決定性作用。

報導指出，這些美國政治與軍事領導層的私下討論，凸顯川普權衡對伊朗採取行動所面臨的高度複雜局勢。以色列駐美大使館發言人拒絕對此發表評論。一名白宮官員則在聲明中表示，川普擁有應對伊朗局勢的所有選項，並將聽取各方意見後，做出他認為最好的決定。該名官員說，川普「言出必行」。

伊朗 美國 以色列 川普 軍事 大使館 白宮

