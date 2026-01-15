鼓勵伊朗示威 川普：援助在路上 愛國者快去占領政府機構

美國總統川普十三日表示，如果伊朗當局開始對被捕的示威者處以絞刑，美國將會做出強硬回應。川普稍早還貼文呼籲伊朗人繼續抗議，宣稱「援助正在路上」。

川普接受哥倫比亞廣播公司（ＣＢＳ）專訪時被問及伊朗十四日可能開始執行絞刑，他表示：「如果他們這麼做，我們將採取非常強硬的行動。」他並未進一步說明。

川普在網路上發布的訪談片段中說：「當他們開始殺害成千上萬的人，現在你又告訴我還有絞刑。我們就看看，這樣做會給他們帶來什麼後果。」

川普同時重申，伊朗民眾將獲得「大量援助」，相關支援將以「不同形式」提供，包括經濟援助；他也提及，美國於二○二五年曾空襲伊朗三處核子設施，但未進一步說明具體內容。

川普稍早在真實社群發文，呼籲「伊朗愛國者們，繼續抗議，接管你們的機構！！！記下那些殺手與施暴者的名字，他們將付出沉重代價。我已取消與伊朗官員的所有會面，直到對抗議者的無謂殺戮停止。援助正在路上。」

貼文中並未說明援助內容，但相較於數日前仍稱伊朗有意與美方談判，川普如今對與伊朗政府接觸的態度顯然出現轉變。他也表示，目前尚不清楚伊朗示威的實際死亡人數。

美聯社報導，人權監控團體指出，伊朗抗議活動的死亡人數已超過二千人。消息人士則告訴ＣＢＳ新聞，目前恐怕至少已有一萬二千人死亡，甚至可能超過二萬人。

川普說，他認為這場殺戮的規模「相當龐大」，美國政府將「採取相應行動」。他表示，伊朗政府「行為極其惡劣」，但目前仍未收到經過確認的死亡數字。

在談到伊朗當局時，川普表示，他所要傳達的訊息是「他們必須展現人性。他們遇到了大問題。我希望他們不要再殺人。」

另一方面，伊朗透過議會議長發出警告，稱若美方動用武力保護示威者，美軍與以色列都將成為「合法目標」。不過川普表示，他並未被伊朗的報復威脅嚇倒，直言：「我上次對伊朗動手的時候，他們也是這樣講的。」並警告說：「他們最好規矩點。」

對於川普的警告，伊朗司法首長十四日暗示，將對參與全國示威而被捕的人進行快速審判，部分人士可能遭處決。