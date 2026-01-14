快訊

美最高法院 14日未宣判川普對等關稅案

美股早盤／油金跳高！靜候高院關稅裁定 四大指數盡墨

區域緊張升高 傳美國正預防性撤離部分駐中東人員

中央社／ 華盛頓／杜哈14日綜合外電報導

一名美國官員表示，駐卡達一個重要美軍基地部分人員已接獲於今晚前撤離通知。在伊朗一名高層官員稍早提出對中東地區美軍基地發動攻擊後，作出這項決定。

因討論的計畫內容敏感而不願意具名的這位官員今天告訴美聯社，針對該基地採行的相關舉措屬於預防性作為。基於作業安全考量，這位官員沒有進一步透露撤離行動相關細節，包括是否為自願或強制、涉及軍人或文職人員，以及接獲撤離通知人數等。

卡達今天則表示，因應當前區域緊張局勢而採取相關措施。

與此同時，一名不願意具名的美國官員今天告訴路透社，鑒於區域緊張局勢升高，美國採取預防措施，正從中東主要基地撤離部分人員。

在這項消息經披露前，伊朗一名高階官員今天稍早告訴路透社，德黑蘭已經向境內有美軍駐紮的鄰國發出警告，若華府對伊朗動武，德黑蘭將對這些美國盟邦國土上的美軍基地發動攻擊。

兩名外交消息人士今天也告訴法新社，在華府威脅將因伊朗鎮壓抗議活動而採取行動後，部分美方人員已接獲撤離美國位在卡達烏代德空軍基地（Al UdeidAir Base）通知。

因事涉敏感而要求匿名的一位消息人士指出，多位人員被要求於今晚前離開基地。此事並獲另一位消息人士證實。

美國 伊朗 美軍

延伸閱讀

駁斥美國主權聲索 范德賴恩：格陵蘭人可以信賴我們

無視川普警告！伊朗司法部門將對抗議者速審「可能遭處決」

伊朗官方證實示威2000死：全國斷網下，死傷數字如何查核？

川普打伊朗機率50%！可能襲擊對象曝光 但美軍中東軍備有限

相關新聞

伊朗警告將報復美國干預 「中東最大美軍基地」人員被建議離開

路透14日引述3位外交官報導，若干人員已被告知在當天晚間以前，離開位於卡達的美國烏代德空軍基地。對此，美國駐卡達大使館和...

川普點名北約帶頭！稱美國一定要掌握格陵蘭「不然會被中俄搶走」

美國總統川普14日在自家社群平台Truth Social發文，展現一定要拿下格陵蘭的決心。

高市正式表態！會談執政陣營高層「提前解散眾院」19日將親自說明

日本首相高市早苗今天晚間與自民黨及聯合執政的日本維新會高層會談，正式表態有意在23日召集的例行國會初期解散眾議院。這是高...

防俄中占領戰略要地 支持川普砸錢買格陵蘭？美國人僅17%贊同

美國總統川普高呼，格陵蘭對美國安全無比重要，揚言收購。但民調顯示，只有17%美國民眾支持川普買下格陵蘭。

駁斥美國主權聲索 范德賴恩：格陵蘭人可以信賴我們

（德國之聲中文網）在格陵蘭、丹麥和美國代舉行白宮會晤之前，歐盟委員會主席范德賴恩駁斥了美國對格陵蘭島的主權聲索。范德賴恩周三（1月14日）在布魯塞爾表示，格陵蘭屬於其人民。她強調，只有丹麥和格陵蘭才能

中日爭端陰影下…日韓峰會加強雙邊關係 李在明「穿梭外交」保持中立

(德國之聲中文網）日本首相高市早苗和來訪的南韓總統李在明周二（1月13日）在奈良舉行了第二次峰會，旨在增進彼此的個人聯繫並加強雙邊關係。三年前，日韓兩國達成協議，開展「穿梭外交」，定期舉行高層會晤。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。