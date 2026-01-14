快訊

美股早盤／油金跳高！靜候高院關稅裁定 四大指數盡墨

老農津貼加碼？政院明拍板修法 國民年金及弱勢津貼近期也將檢討

駁斥美國主權聲索 范德賴恩：格陵蘭人可以信賴我們

德國之聲／ 德國之聲
范德賴恩（Ursula von der Leyen）。（路透）
范德賴恩（Ursula von der Leyen）。（路透）

（德國之聲中文網）在格陵蘭丹麥和美國代舉行白宮會晤之前，歐盟委員會主席范德賴恩駁斥了美國對格陵蘭島的主權聲索。范德賴恩周三（1月14日）在布魯塞爾表示，格陵蘭屬於其人民。她強調，只有丹麥和格陵蘭才能就涉及丹麥和格陵蘭的事務做出決定。

格陵蘭是丹麥王國的自治領土，丹麥和美國一樣，都是北約成員國。

范德賴恩指出，北極安全是北約的核心問題，北約是匯集各方利益的理想平台。她強調，北極安全也是歐盟關注的問題。因此，近年來布魯塞爾在與格陵蘭的關系方面投入了大量資源。范德賴恩重申，「我們尊重格陵蘭人民的意願和利益，他們可以信賴我們。」

周三川普總統再次表示，格陵蘭島必須掌控在美國手中。Truth Social網站上川普寫道，「美國需要格陵蘭島來維護國家安全。」他列舉了中俄在當地構成風險。如果格陵蘭島在美國手中，北約將變得更加強大和有效。任何低於這個目標的做法都是不可接受的。

近幾周來，相關方在討論美國收購格陵蘭島的可能性，同時華盛頓沒有排除使用武力的可能性。

丹麥外交大臣拉斯穆森（Lars Lökke Rasmussen）和格陵蘭外交大臣莫茨費爾特（Vivian Motzfeldt）將於周三前往白宮會見美國國務卿魯比歐和副總統范斯。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2026年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

范德賴恩 格陵蘭 丹麥 布魯塞爾 歐盟

延伸閱讀

川普點名北約帶頭！稱美國一定要掌握格陵蘭「不然會被中俄搶走」

防俄中占領戰略要地 支持川普砸錢買格陵蘭？美國人僅17%贊同

美國丹麥選一個！格陵蘭總理選「它」原因曝 被川普嗆「你哪位？」

投資方面經驗豐富！中國調整貿易談判班底 蔣成華成為副代表

相關新聞

伊朗警告將報復美國干預 「中東最大美軍基地」人員被建議離開

路透14日引述3位外交官報導，若干人員已被告知在當天晚間以前，離開位於卡達的美國烏代德空軍基地。對此，美國駐卡達大使館和...

川普點名北約帶頭！稱美國一定要掌握格陵蘭「不然會被中俄搶走」

美國總統川普14日在自家社群平台Truth Social發文，展現一定要拿下格陵蘭的決心。

高市正式表態！會談執政陣營高層「提前解散眾院」19日將親自說明

日本首相高市早苗今天晚間與自民黨及聯合執政的日本維新會高層會談，正式表態有意在23日召集的例行國會初期解散眾議院。這是高...

防俄中占領戰略要地 支持川普砸錢買格陵蘭？美國人僅17%贊同

美國總統川普高呼，格陵蘭對美國安全無比重要，揚言收購。但民調顯示，只有17%美國民眾支持川普買下格陵蘭。

駁斥美國主權聲索 范德賴恩：格陵蘭人可以信賴我們

（德國之聲中文網）在格陵蘭、丹麥和美國代舉行白宮會晤之前，歐盟委員會主席范德賴恩駁斥了美國對格陵蘭島的主權聲索。范德賴恩周三（1月14日）在布魯塞爾表示，格陵蘭屬於其人民。她強調，只有丹麥和格陵蘭才能

中日爭端陰影下…日韓峰會加強雙邊關係 李在明「穿梭外交」保持中立

(德國之聲中文網）日本首相高市早苗和來訪的南韓總統李在明周二（1月13日）在奈良舉行了第二次峰會，旨在增進彼此的個人聯繫並加強雙邊關係。三年前，日韓兩國達成協議，開展「穿梭外交」，定期舉行高層會晤。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。