駁斥美國主權聲索 范德賴恩：格陵蘭人可以信賴我們

（德國之聲中文網）在格陵蘭、丹麥和美國代舉行白宮會晤之前，歐盟委員會主席范德賴恩駁斥了美國對格陵蘭島的主權聲索。范德賴恩周三（1月14日）在布魯塞爾表示，格陵蘭屬於其人民。她強調，只有丹麥和格陵蘭才能就涉及丹麥和格陵蘭的事務做出決定。

格陵蘭是丹麥王國的自治領土，丹麥和美國一樣，都是北約成員國。

范德賴恩指出，北極安全是北約的核心問題，北約是匯集各方利益的理想平台。她強調，北極安全也是歐盟關注的問題。因此，近年來布魯塞爾在與格陵蘭的關系方面投入了大量資源。范德賴恩重申，「我們尊重格陵蘭人民的意願和利益，他們可以信賴我們。」

周三川普總統再次表示，格陵蘭島必須掌控在美國手中。Truth Social網站上川普寫道，「美國需要格陵蘭島來維護國家安全。」他列舉了中俄在當地構成風險。如果格陵蘭島在美國手中，北約將變得更加強大和有效。任何低於這個目標的做法都是不可接受的。

近幾周來，相關方在討論美國收購格陵蘭島的可能性，同時華盛頓沒有排除使用武力的可能性。

丹麥外交大臣拉斯穆森（Lars Lökke Rasmussen）和格陵蘭外交大臣莫茨費爾特（Vivian Motzfeldt）將於周三前往白宮會見美國國務卿魯比歐和副總統范斯。

