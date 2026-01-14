日最大在野立憲民主黨 與公明黨啟動組新黨協商

朝日新聞報導，日本最大在野黨立憲民主黨，以及前執政聯盟公明黨今天證實，已以「成立新政黨」為前提展開協商。

兩黨高層計劃15日進行協商，以決定未來方向。多名相關人士表示，同樣主張「中道路線」的兩黨若成功組成新黨，將改變眾議院選舉整體格局。

日本首相高市早苗晚間與自民黨及聯合執政的日本維新會高層會談，正式表態有意在23日召集的例行國會初期解散眾議院。這是高市首次明確向執政陣營高層表達解散意向。至於具體日程與解散的政治考量，高市預計於19日召開記者會親自說明。

產經新聞報導，公明黨代表齊藤鐵夫在公明黨總部受訪時，嚴厲批評高市早苗意圖提前解散眾議院，表示「這是無視國民生活、缺乏正當理由的解散，實在令人難以理解。」

對於與同樣主張中道路線的立憲民主黨合作，齊藤表示，「幹事長之間正在協商，基本上希望能把共享中道改革理念的人士，整合成具有一定規模的力量」，態度正面。

齊藤鐵夫與立憲民主黨代表野田佳彥12日已經舉行會談，就「提升合作層次」達成共識。隨後，立憲方面向公明黨提出多項合作構想，包括禮讓公明黨，在公明黨現任議員所在的4個選區不推候選人，以及研議比例代表統一名單，積極推動合作。

報導稱，另一方面，由於公明黨和自民黨曾經有長達26年的聯合執政關係，一度持保留態度。不過，隨著高市早苗表明有意解散眾議院，公明黨的態度逐漸改變，轉為傾向與立憲民主黨結成新政黨。