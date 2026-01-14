川普點名北約帶頭！稱美國一定要掌握格陵蘭「不然會被中俄搶走」
美國總統川普14日在自家社群平台Truth Social發文，展現一定要拿下格陵蘭的決心。
他發文說：「美國基於國安理由需要掌控格陵蘭。這對我們正在打造的金穹計畫至關緊要。北約應該帶頭讓我們擁有格陵蘭。如果我們不這麼做，俄羅斯或中國就會拿下格陵蘭。這種情況絕對不能發生。」
「若沒有我在第一任期打造、如今更新也更強盛的美國軍隊，北約將無法成為有效的嚇阻力量，他們的軍隊還差很遠。這點北約與我都心知肚明。若美國掌控格陵蘭，北約將更強大也更具威懾力。任何其他結果都無法接受，感謝大家關注此事！」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言