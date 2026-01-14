川普點名北約帶頭！稱美國一定要掌握格陵蘭「不然會被中俄搶走」

美國總統川普14日在自家社群平台Truth Social發文，展現一定要拿下格陵蘭的決心。

他發文說：「美國基於國安理由需要掌控格陵蘭。這對我們正在打造的金穹計畫至關緊要。北約應該帶頭讓我們擁有格陵蘭。如果我們不這麼做，俄羅斯或中國就會拿下格陵蘭。這種情況絕對不能發生。」

「若沒有我在第一任期打造、如今更新也更強盛的美國軍隊，北約將無法成為有效的嚇阻力量，他們的軍隊還差很遠。這點北約與我都心知肚明。若美國掌控格陵蘭，北約將更強大也更具威懾力。任何其他結果都無法接受，感謝大家關注此事！」