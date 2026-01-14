路透揭叛亂陰謀後 敘利亞要求黎巴嫩交出前朝官員

快訊

中央社／ 杜拜14日綜合外電報導

路透社調查發現敘利亞前朝人士以鄰國黎巴嫩為樞紐密謀叛亂後，敘利亞當局已要求黎巴嫩安全部隊交出逾200名在阿塞德政權垮台後逃到黎巴嫩的高階官員。

路透社報導，根據3名敘利亞高層消息人士、2名黎巴嫩安全官員及一名知情外交官的說法，去年12月18日，敘利亞高階安全官員達巴戈准將（Abdul Rahmanal-Dabbagh）曾赴黎巴嫩首都貝魯特會晤黎國官員，討論這些流亡在外的前敘國總統阿塞德（Bashar al-Assad）時期的官員。

兩國官員會談的幾天前，路透社剛披露兩個造反陰謀，其中一個主謀是阿塞德的億萬富豪堂表親馬赫洛夫（Rami Makhlouf），另一個陰謀則是由前軍事情報首長哈山少將（Kamal Hassan）主導。

這兩人都流亡至俄羅斯首都莫斯科，他們分別策劃資助黎巴嫩境內和敘利亞沿海的阿拉維派（Alawite）潛在激進組織。敘利亞與黎巴嫩共享375公里邊界。

這兩個陣營相互競爭，但都想削弱現任敘利亞總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）領導下的新政府。

路透社發現，他們拿錢給黎巴嫩境內的中間人，試圖煽動暴動、分裂敘利亞，讓策劃者能夠奪回沿海地區的控制權。敘利亞沿海地區居民多為阿拉維派，這個少數教派與阿塞德家族及昔日執政菁英關聯深厚。

達巴戈是當前敘利亞拉塔基亞省（Latakia）內部安全首長的幕僚，而拉塔基亞省正是阿拉維派的大本營。

他會見了黎巴嫩情報首長卡瓦吉（Tony Kahwaji）及安全總局局長喬凱爾少將（Hassan Choucair），並交給他們敘利亞通緝的高階官員名單。

根據敘利亞方面的消息人士，那次訪問的重點在於掌握官員下落與法律狀態，並試圖找尋方法來起訴他們，或將他們引渡至敘利亞。

3名黎巴嫩高級安全官員證實有過這些會面。其中一人否認收到敘利亞方面移交官員的任何要求，另2人雖承認收到名單，但稱上面皆非高階官員。

儘管路透社報導詳述現任敘利亞政府面臨的威脅，但其中一名黎巴嫩安全官員稱，目前尚無證據有人策劃叛亂。

