繼駐英使館後 傳伊朗駐德使館國旗也遭抗議人士扯下

中央社／ 柏林／倫敦14日綜合外電報導

德國警方今天表示，兩名男子在伊朗駐德國大使館館區拆下伊朗國旗。伊朗駐英國大使館日前也傳出國旗被示威人士換成伊斯蘭革命前的獅子與太陽旗。

德通社（Deutsche Presse Agentur）報導，柏林這起事件發生於昨天晚間，一群揮舞過去伊朗旗幟的抗議人士多次靠近位在柏林西南區的大使館。

警方指出，當地時間晚間11時（格林威治標準時間晚間10時）許，示威人士分散館方保全人員注意力，使得兩名男子得以翻越圍欄進入館區。

警方發言人指出，這兩人將伊朗國旗從旗桿上扯下後，試圖升起兩面過去的旗幟，但沒有成功。

為了將他們驅離，保全人員使用辣椒水。分別為28歲和33歲的兩男在館區外遭到拘留。

警方已就毀損財物、非法侵入、褻瀆旗幟與國家象徵等罪嫌對6人展開調查。

歐洲多地近日陸續舉辦示威活動，聲援伊朗境內抗議浪潮。

在此之前，一名抗議者在反德黑蘭政權示威活動中爬上位在倫敦市中心的伊朗大使館陽台，拉下國旗。

英國「衛報」（The Guardian）10日報導，社群媒體上的畫面顯示，一名男子將國旗換成伊斯蘭革命前的獅子與太陽旗。這是國內反對派團體經常使用的旗幟。

伊朗大使館後來在其X帳號發布國旗重新升起的照片，並配文稱：「伊朗國旗正迎風招展。」

伊朗國內源自長期經濟困頓的一波抗爭浪潮現已演變成為多年以來最嚴重動盪，安全部隊對反政府示威進行殘酷鎮壓。

總部設在美國的人權行動者新聞通訊社（HumanRights Activists News Agency）統計，自去年12月底抗議爆發以來，已有超過2500人喪生。這個組織透過伊朗境內社運人士交叉查證消息，在伊朗近年來的動亂期間多次提供準確資訊。

