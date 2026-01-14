川普女婿及美特使擬會普亭 討論最新俄烏和平方案

彭博今天引述知情人士報導，美國特使魏科夫（Steve Witkoff）以及總統川普的女婿庫許納（Jared Kushner）正籌劃前往莫斯科，與俄羅斯總統普亭會面。

報導中說，這場會面最快可能於本月舉行，但計畫尚未定案，時程也可能因伊朗局勢動盪而延後。

路透社未能立即證實這項消息。白宮對路透社的置評請求也未立即回應。

有白宮官員告訴彭博，目前並未安排相關會面。

彭博也報導，相關美國官員預計將向普亭（Vladimir Putin）及其團隊提出最新的和平方案草案，會談預期將涵蓋美國和歐洲對任何協議提供的安全保障，以及烏克蘭的戰後重建議題。

對於庫許納擬會晤普亭，俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）今天表示，俄羅斯對烏克蘭和平談判持開放態度，但在達成全面和平協議前討論停火，根本沒有認真看待相關事宜。

拉夫羅夫表示，如果華府能向莫斯科說明最新的烏克蘭和平提案，將有所助益。