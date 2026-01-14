快訊

首颱洛鞍最快明生成！這3地低溫下探10度 下周迎冷氣團再降溫

新北地院傳縱火！陪通緝犯丈夫開庭太無聊 20歲嫩妻燒螞蟻遭活逮

外資不演了…台積電法說前夕「急行軍」 大摩解析最新晶圓代工動態

泰高鐵工程事故增至30死 總理阿努廷放話列黑名單：追究承包商責任

中央社／ 曼谷14日專電
泰國總理阿努廷（圖中）今天在曼谷表示，發生事故的高鐵工程主管將被追究相關責任。 美聯社
泰國總理阿努廷（圖中）今天在曼谷表示，發生事故的高鐵工程主管將被追究相關責任。 美聯社

泰國呵叻省一列列車行經高鐵工程施工路段時，遭起重機砸中，目前死亡人數攀升至30人，另有60人受傷。泰國總理阿努廷今天表示，將追究相關人員的責任。

泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）今天在曼谷表示，發生事故的高鐵工程主管將被追究相關責任。

阿努廷說：「這類事故屢見不鮮。我聽說這次事故是之前也發生過事故的同一間公司。現在是時候修法，將屢次造成事故的建築公司列入黑名單了。」

今天上午泰國高鐵在呵叻省（Nakhon Ratchasima）的工地，一部正在施工的起重機突然倒塌，並砸中行駛中的列車，造成列車出軌起火燃燒。據泰媒報導，負責承建的公司，與去年3月在曼谷倒塌的國家審計署辦公大樓的承建商為同一家，都是義大利泰工程公司（Italian-Thai Development Plc）。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，截至傍晚，死亡人數已攀升至30人，另有60人受傷。

該報導還引述中國鐵路設計集團（CRDC）顧問提拉丘（Theerachote Rujiviphat）的說法指出，用於橋樑工程的起重機隸屬義大利泰工程公司，該公司也是該橋樑項目的唯一承包商。

泰媒指出，該鐵路橋樑屬於耗資54億美元（約新台幣1706億元）的高鐵建設工程第一階段，目標是連接泰國曼谷、寮國及中國昆明，預定2028年完工，是中國「一帶一路」計劃在東南亞的重要建設之一。

泰國 曼谷 高鐵 建築 工地 阿努廷

延伸閱讀

大陸投資…泰中高鐵事故22死 承建商與2025「曼谷倒塌大樓」相同

大陸投資興建…泰國高鐵工地事故已知22死 陸外交部：由泰企施工

高鐵年終3.4個月！總獎金7個月創新高 史哲內部信也曝光

台北港開放收5萬方民間工程 每年40萬方上限有望擴增

相關新聞

伊朗警告將報復美國干預 「中東最大美軍基地」人員被建議離開

路透14日引述3位外交官報導，若干人員已被告知在當天晚間以前，離開位於卡達的美國烏代德空軍基地。對此，美國駐卡達大使館和...

高市正式表態！會談執政陣營高層「提前解散眾院」19日將親自說明

日本首相高市早苗今天晚間與自民黨及聯合執政的日本維新會高層會談，正式表態有意在23日召集的例行國會初期解散眾議院。這是高...

防俄中占領戰略要地 支持川普砸錢買格陵蘭？美國人僅17%贊同

美國總統川普高呼，格陵蘭對美國安全無比重要，揚言收購。但民調顯示，只有17%美國民眾支持川普買下格陵蘭。

川普點名北約帶頭！稱美國一定要掌握格陵蘭「不然會被中俄搶走」

美國總統川普14日在自家社群平台Truth Social發文，展現一定要拿下格陵蘭的決心。

川普女婿及美特使擬會普亭 討論最新俄烏和平方案

彭博今天引述知情人士報導，美國特使魏科夫（Steve Witkoff）以及總統川普的女婿庫許納（Jared Kushne...

泰高鐵工程事故增至30死 總理阿努廷放話列黑名單：追究承包商責任

泰國呵叻省一列列車行經高鐵工程施工路段時，遭起重機砸中，目前死亡人數攀升至30人，另有60人受傷。泰國總理阿努廷今天表示...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。