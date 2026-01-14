防俄中占領戰略要地 支持川普砸錢買格陵蘭？美國人僅17%贊同
美國總統川普高呼，格陵蘭對美國安全無比重要，揚言收購。但民調顯示，只有17%美國民眾支持川普買下格陵蘭。
路透/益普索訪調顯示，整體受訪者中，47%反對美國收購格陵蘭，僅17%表態支持。認為美國以武力奪取格陵蘭是「好主意」的人，僅有4%，就連共和黨人也僅8%贊同。另外，66%受訪者當中，包括91%民主黨人、40%共和黨人，都擔心收購之舉，會傷害與歐美之間的北約同盟。
這份民調在12、13日進行，顯示民眾普遍憂慮，川普威脅北約盟友丹麥。格陵蘭幾個世紀以來一直是丹麥屬地，丹麥警告若動武取得格陵蘭，表示北約畫上句點。
美國副總統范斯和國務卿魯比歐，預定14日在白宮會晤丹麥與格陵蘭外長。格陵蘭總理13日才說，當地想維持丹麥屬地身分。
川普說，格陵蘭對美國安全至關重要，美國必須擁有礦產資源豐富的格陵蘭，以防俄羅斯或中國大陸未來占領這一戰略要地。
