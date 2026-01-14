伊朗警告將報復美國干預 「中東最大美軍基地」人員被建議離開
路透14日引述3位外交官報導，若干人員已被告知在當天晚間以前，離開位於卡達的美國烏代德空軍基地。對此，美國駐卡達大使館和卡達外交部均未立即向路透置評。
華府已警告，美國可能會干預伊朗的反政府抗議活動以保護示威者。一位伊朗高官稍早已告訴路透，美國總統川普威脅干預伊朗後，德黑蘭已警告該區域幾個國家，若華府發動攻擊，伊朗將打擊美國的軍事基地。
一位外交官向路透說，上述告知「只是調整態勢，並非下令撤離」，但其具體原因他也不清楚。
烏代德空軍基地是中東最大美軍基地，駐紮約1萬名官兵。去年6月美軍對伊朗發動空襲的一周多前，若干駐中東美軍基地的人員和家屬就被轉移。美軍襲擊伊朗後，伊朗也向位於卡達的美軍基地發射飛彈。
