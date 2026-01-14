日本執政黨官員：高市擬下周解散國會 提前舉行大選

路透報導，日本執政黨自民黨幹事長鈴木俊一14日表示，首相高市早苗計劃下周解散國會，並提前舉行大選。一位知情人士稱，高市正考慮將大選日期定在2月8日，這與日本媒體之前的報導一致。

鈴木俊一會見高市後告訴記者：「我們需要尋求（人民）新的授權。」他表示，此次選舉將讓選民對自民黨與右翼政黨維新會的新聯盟作出評判。去年，高市切斷了與長期自由派夥伴公明黨的合作關係。

鈴木補充道，「解散國會的一個原因是，上次選舉是在自民黨—公明黨政府下進行的，公眾尚未對我們更換聯盟夥伴作出評判」，而這次選舉也將檢驗公眾對增加政府支出以提振經濟增長、並根據修訂後的國家安全戰略提高防務開支的支持度。

他還表示，高市將在下周一的記者會上闡述她的選舉計畫。