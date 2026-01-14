義總理訪亞洲 擬與日升級戰略關係並討論印太安全

快訊

中央社／ 羅馬14日專電

義大利總理梅洛尼14到19日展開亞洲行，出訪阿曼、日本、韓國。義國消息來源指出，她將與日本首相高市早苗簽署聯合聲明，將義日關係提升至「特殊戰略夥伴關係」層級，並針對「印太地區安全穩定」等議題交換意見。

梅洛尼（Giorgia Meloni）今天啟程前往阿曼，義大利知情人士向外媒記者提供梅洛尼亞洲行的背景說明。

消息指出，梅洛尼14日將與阿曼蘇丹海賽姆（Haitham bin Tariq Al Said）會晤，討論雙邊在政治、經濟、國防各領域的合作。兩國領導人也將討論區域問題，特別是中東、葉門和伊朗的局勢。

據指出，梅洛尼預計15日抵達日本，16日會晤日本首相高市早苗。這是梅洛尼第3度訪問日本，此次意義特別，因為2026年是義日建交160週年，此次訪問旨在加強兩國政治對話及經濟、產業、技術合作。這是高市早苗去年10月就任首相以來，首度有歐洲國家領導人訪日。

義國消息指出，梅洛尼將和高市簽署一份聯合聲明，將義日雙邊關係提升至「特殊戰略夥伴關係」層級，並包含一系列具體承諾，以加快落實「2024-2027年義日行動計劃」。這象徵義日關係持續提升，2023年梅洛尼和日本前首相岸田文雄將兩國關係提升至「戰略夥伴關係」。

消息來源指出，義日領袖也將討論重要外交政策議題，包括印太地區安全穩定、烏克蘭戰爭、中東局勢及在非洲的合作。

據指出，梅洛尼17日將在義大利駐日大使館會見日本主要企業負責人，日本是義大利在亞洲的第3大貿易夥伴，義大利在日本約有170家公司，主要是時尚、奢侈品、精密工程領域。

消息指出，梅洛尼預定19日與韓國總統李在明會晤，這是李在明就任以來，首度有歐洲領導人訪問韓國，也是睽違19年之後，義總理首度對韓國展開國是訪問。雙方將重點討論政治、經濟、產業、文化領域關係及東亞局勢。

義大利消息指出，梅洛尼將和李在明簽署一系列協議，包括加強半導體產業合作，及自然災害預防、文化遺產保護等。韓國是義大利在亞洲的第4大貿易夥伴，義大利在韓國約有120家企業，主要是製造、運輸、物流和貿易等產業。

