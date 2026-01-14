快訊

高市正式表態！會談執政陣營高層「提前解散眾院」19日將親自說明

中央社／ 東京14日專電
日本首相高市早苗今天晚間與自民黨及聯合執政的日本維新會高層會談，正式表態有意在23日召集的例行國會初期解散眾議院。 路透社
日本首相高市早苗今天晚間與自民黨及聯合執政的日本維新會高層會談，正式表態有意在23日召集的例行國會初期解散眾議院。這是高市首次明確向執政陣營高層表達解散意向。至於具體日程與解散的政治考量，高市預計於19日召開記者會親自說明。

與會人士會後證實，目前正以「1月27日公告、2月8日投開票」的時程為主軸進行協調。

日本經濟新聞、每日新聞報導，會談由高市早苗、自民黨幹事長鈴木俊一、日本維新會代表吉村洋文，以及維新會共同代表藤田文武等4人出席。吉村會後向媒體表示，已接獲高市通知，將於例行國會初期解散眾議院。

若最終確定於2月8日投開票，從解散眾議院到投票僅有16天，將打破2021年眾院選舉17天的紀錄，成為二戰後最短選戰。這也將是繼石破茂政權於2024年10月舉行眾院選舉後，時隔僅1年4個月再度舉行大選，眾議員4年任期尚未過半便再次改選。

若成真，日本將在2024年至2026年間，連續舉行眾院、參院、再度眾院選舉，形成「年年選舉」的局面。

高市希望藉由目前保持的超高內閣支持率，提前鞏固政權基礎，並擴大執政黨席次，強化政策推動力。

不過，提前解散眾院也引發爭議。高市過去一再強調「把物價高漲對策列為最優先」，並與國民民主黨就在年度內成立2026年度預算案達成共識。然而，一旦解散眾院，預算案的審議勢必延後，在2025會計年度內（截至3月31日）通過的可能性極低，遭質疑自相矛盾。

對此，外界認為高市可能要「速戰速決」，以盡量降低對預算審議的影響。

自民黨派系目前在眾議院擁有199席次，與維新會合計233席，剛好為465席過半的233席，只要少一席就會跌破過半門檻。外界認為，高市希望透過眾院選舉增加席次，以強化政權基礎，實現她所主張的「強健經濟」與「負責任的積極財政」。

日本維新會 眾議院 自民黨 高市早苗 首相

