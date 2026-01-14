快訊

查9年只記申誡…捷警隊惡狼性侵女兒還性騷女警 北市警揭內情

澳網／就差1分！葛藍喬安娜錯過百萬澳幣獎金

年初就政治豪賭…高市早苗籌劃「閃電解散」眾院 造王者也不知情

無視川普警告！伊朗司法部門將對抗議者速審「可能遭處決」

中央社／ 杜拜14日綜合外電報導
在伊朗駐英國大使館外，示威者舉行抗議活動，反對伊朗政權。 歐新社
在伊朗駐英國大使館外，示威者舉行抗議活動，反對伊朗政權。 歐新社

無視美國總統川普已發出警告，伊朗司法首長今天暗示，將對參與全國示威而被捕的人士進行快速審判，部分人士可能遭處決。

人權團體「人權行動者新聞通訊社」今天表示，伊朗抗議活動死亡人數已增至至少2571人。美聯社指出，這個數字遠超過過去數十年伊朗任何一次抗議或動亂的死亡數，令人聯想到1979年伊朗伊斯蘭革命期間的混亂。

伊朗當局堅稱已重新控制國家，並指控示威者進行類似伊斯蘭國（IS）的「恐怖行動」。

根據伊朗通訊社和國營電視台，伊朗司法總監艾杰（Gholamhossein Mohseni Ejei）在德黑蘭（Tehran）視察一所關押抗議者的監獄並且花5小時查案後表示：「如果有人焚燒他人、斬首或進行其他極端暴力行為，司法機關就必須迅速依法處理。」他同時指出，審判應公開進行。

他強調，若拖延行動，效果將大打折扣，因此需要迅速處理。

這番言論公然挑戰美國總統川普（DonaldTrump）。川普昨天在受訪時警告，若伊朗執行處決，美國將採取強硬行動。

德黑蘭當局稱美方警告是「軍事干預的藉口」。伊朗駐聯合國代表團在社群媒體X平台上發文指控美國意圖透過制裁、威脅以及製造動亂和混亂，為可能的軍事干預找藉口，企圖顛覆伊朗政權。文中強調，美國此一手法將再次失敗。

美國國務院在其波斯語X平台帳號上表示，現年26歲抗議者索坦尼（Erfan Soltani）已被判處死刑，預定今天執行。

美國國務院表示：「索坦尼是首名被判死刑的抗議者，但不會是最後一位。」

美國國務院並說，已有超過10600名伊朗人被捕。

國際特赦組織（Amnesty International）呼籲伊朗立即停止所有處決，包括索坦尼的案件。

伊朗 美國 司法

延伸閱讀

川普覬覦格陵蘭之際 法國2月6日將在當地開設領事館

川普打伊朗機率50%！可能襲擊對象曝光 但美軍中東軍備有限

美制裁伊朗交易國 最大貿易夥伴中首當其衝 危及美中貿易休兵

當面批一群檢察官軟弱無能 川普：未起訴我的目標

相關新聞

高市正式表態！會談執政陣營高層「提前解散眾院」19日將親自說明

日本首相高市早苗今天晚間與自民黨及聯合執政的日本維新會高層會談，正式表態有意在23日召集的例行國會初期解散眾議院。這是高...

大陸投資興建…泰國高鐵工地事故已知22死 陸外交部：由泰企施工

由中國投資興建、隸屬「一帶一路」計劃的泰國高鐵工地今天發生起重機倒塌，砸毀行駛中的客運列車事故，造成至少22人死亡。中國...

年初就政治豪賭…高市早苗籌劃「閃電解散」眾院 造王者也不知情

日本政壇在2026年開始就震盪不已，隨著「讀賣新聞」9日率先披露「首相正研議解散眾議院」，高市早苗籌劃的閃電解散浮上檯面...

日本執政黨官員：高市擬下周解散國會 提前舉行大選

路透報導，日本執政黨自民黨幹事長鈴木俊一14日表示，首相高市早苗計劃下周解散國會，並提前舉行大選。一位知情人士稱，高市正...

無視川普警告！伊朗司法部門將對抗議者速審「可能遭處決」

無視美國總統川普已發出警告，伊朗司法首長今天暗示，將對參與全國示威而被捕的人士進行快速審判，部分人士可能遭處決

大陸投資…泰中高鐵事故22死 承建商與2025「曼谷倒塌大樓」相同

泰國高鐵工地今天發生起重機砸中客運列車，導致列車出軌、22人死亡事故。發生地點正進行泰中高鐵工程，未來將連接曼谷至昆明。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。