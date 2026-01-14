無視川普警告！伊朗司法部門將對抗議者速審「可能遭處決」

無視美國總統川普已發出警告，伊朗司法首長今天暗示，將對參與全國示威而被捕的人士進行快速審判，部分人士可能遭處決。

人權團體「人權行動者新聞通訊社」今天表示，伊朗抗議活動死亡人數已增至至少2571人。美聯社指出，這個數字遠超過過去數十年伊朗任何一次抗議或動亂的死亡數，令人聯想到1979年伊朗伊斯蘭革命期間的混亂。

伊朗當局堅稱已重新控制國家，並指控示威者進行類似伊斯蘭國（IS）的「恐怖行動」。

根據伊朗通訊社和國營電視台，伊朗司法總監艾杰（Gholamhossein Mohseni Ejei）在德黑蘭（Tehran）視察一所關押抗議者的監獄並且花5小時查案後表示：「如果有人焚燒他人、斬首或進行其他極端暴力行為，司法機關就必須迅速依法處理。」他同時指出，審判應公開進行。

他強調，若拖延行動，效果將大打折扣，因此需要迅速處理。

這番言論公然挑戰美國總統川普（DonaldTrump）。川普昨天在受訪時警告，若伊朗執行處決，美國將採取強硬行動。

德黑蘭當局稱美方警告是「軍事干預的藉口」。伊朗駐聯合國代表團在社群媒體X平台上發文指控美國意圖透過制裁、威脅以及製造動亂和混亂，為可能的軍事干預找藉口，企圖顛覆伊朗政權。文中強調，美國此一手法將再次失敗。

美國國務院在其波斯語X平台帳號上表示，現年26歲抗議者索坦尼（Erfan Soltani）已被判處死刑，預定今天執行。

美國國務院表示：「索坦尼是首名被判死刑的抗議者，但不會是最後一位。」

美國國務院並說，已有超過10600名伊朗人被捕。

國際特赦組織（Amnesty International）呼籲伊朗立即停止所有處決，包括索坦尼的案件。