伊朗鎮壓示威 歐洲議會議長籲歐盟迅速採取行動

中央社／ 台北14日電

伊朗當局鎮壓全國性抗議活動，死亡人數超過2000人。歐洲議會議長梅特索拉表示，無論是制裁或是將伊斯蘭革命衛隊列為恐怖組織歐盟不應等待美國對伊朗進行的計畫確定後才採取行動。歐盟應展現對伊朗人民的支持。

梅特索拉（Roberta Metsola）今天接受歐洲新聞台（Euronews）訪問時提到，伊朗當局持續鎮壓抗議者，呼籲歐盟的領導人們應加強對伊朗政府的壓力。她提到，對於正在伊朗發生的事情感到震驚，當這個政權以暴力、鎮壓與虐待來打壓普世所相信的基本自由時，「我們不能袖手旁觀。」

目前歐盟正在討論是否將伊朗伊斯蘭革命衛隊列為恐怖組織，以及進一步的懲罰性措施。梅特索拉說，暴力與暗殺行為，這是無法容忍的。歐盟不應等待美國對伊朗進行的計畫確定後才採取行動。

她強調，歐洲議會長期以來一直主張將伊斯蘭革命衛隊列入恐怖組織名單。

梅特索拉形容，伊朗政權如今已「走到末路」，歐盟正面對一個「黃金機會」，可以藉由支持抗議者、懲罰加害者，展現對自由的承諾，並成為該地區的重要行動者。

她重申，「伊朗人民的未來由他們決定，我們必須支持他們」，同時補充，「2026年，將是獨裁政權終結的一年。」

梅特索拉於當地時間12日已宣布，由於伊朗政府血腥鎮壓示威民眾，已禁止所有伊朗外交官及代表進入歐洲議會場地。另據「人權行動者新聞通訊社」（Human Rights Activists News Agency, HRANA）統計，到目前為止已證實2403名抗議者、147名政府相關人士、12名18歲以下及9名未參與抗議的平民罹難。

