伊朗鎮壓示威 歐洲議會議長籲歐盟迅速採取行動

伊朗當局鎮壓全國性抗議活動，死亡人數超過2000人。歐洲議會議長梅特索拉表示，無論是制裁或是將伊斯蘭革命衛隊列為恐怖組織，歐盟不應等待美國對伊朗進行的計畫確定後才採取行動。歐盟應展現對伊朗人民的支持。

梅特索拉（Roberta Metsola）今天接受歐洲新聞台（Euronews）訪問時提到，伊朗當局持續鎮壓抗議者，呼籲歐盟的領導人們應加強對伊朗政府的壓力。她提到，對於正在伊朗發生的事情感到震驚，當這個政權以暴力、鎮壓與虐待來打壓普世所相信的基本自由時，「我們不能袖手旁觀。」

目前歐盟正在討論是否將伊朗伊斯蘭革命衛隊列為恐怖組織，以及進一步的懲罰性措施。梅特索拉說，暴力與暗殺行為，這是無法容忍的。歐盟不應等待美國對伊朗進行的計畫確定後才採取行動。

她強調，歐洲議會長期以來一直主張將伊斯蘭革命衛隊列入恐怖組織名單。

梅特索拉形容，伊朗政權如今已「走到末路」，歐盟正面對一個「黃金機會」，可以藉由支持抗議者、懲罰加害者，展現對自由的承諾，並成為該地區的重要行動者。

她重申，「伊朗人民的未來由他們決定，我們必須支持他們」，同時補充，「2026年，將是獨裁政權終結的一年。」

梅特索拉於當地時間12日已宣布，由於伊朗政府血腥鎮壓示威民眾，已禁止所有伊朗外交官及代表進入歐洲議會場地。另據「人權行動者新聞通訊社」（Human Rights Activists News Agency, HRANA）統計，到目前為止已證實2403名抗議者、147名政府相關人士、12名18歲以下及9名未參與抗議的平民罹難。