快訊

獎落誰家？萊爾富福袋開獎「台積電股票」 首位幸運兒抱走171.5萬元

澳網／葛藍喬安娜代表台灣出征一分大滿貫 次輪爆冷打敗世界第三澤瑞夫

逾2萬生受惠！嘉義縣宣布營養午餐免費 9月起全面實施

聽新聞
0:00 / 0:00

29年未執行！尹錫悅涉內亂首謀罪 南韓檢方求處死刑重在意義

中央社／ 東京14日專電
韓國內亂特別檢察組13日向法院請求，對涉嫌「內亂首謀罪」而遭羈押起訴的前總統尹錫悅求處死刑。 歐新社
韓國內亂特別檢察組13日向法院請求，對涉嫌「內亂首謀罪」而遭羈押起訴的前總統尹錫悅求處死刑。 歐新社

韓國內亂特別檢察組13日向法院請求，對涉嫌「內亂首謀罪」而遭羈押起訴的前總統尹錫悅求處死刑。檢方表示，雖然韓國是實際上不執行死刑的「事實廢死國家」，但宣告死刑本身仍有重大意義，「要透過審判展現對犯罪的態度，以及對司法的信賴」，意義大過實質。

京鄉新聞報導，13日在首爾中央地方法院刑事第25合議庭舉行的內亂首謀嫌疑案結案庭審，檢方特別強調尹錫悅宣布緊急戒嚴的前後過程，表示對於「危害社會全體存續與安寧的犯罪，必須以最嚴厲的刑罰回應。」

檢方指出，「被告尹錫悅完全沒有嚴正反省或負責任的意識，反而把基於獨裁，以及長期執政權力慾望而宣布並執行的緊急戒嚴，包裝成守護自由民主。」

檢方表示，「在大韓民國的刑事司法中，死刑不僅代表實際執行，而是要透過審判，展現社會全體對犯罪的應對態度，以及對司法的信賴。」

尹錫悅所涉的「內亂首謀罪」，法定刑僅有3種：死刑、無期徒刑與無期禁錮。檢方表示，「對於完全不存在任何可酌情減刑事由的被告，是否符合最低刑必須慎重檢討」，並由此請求對尹錫悅求處最高刑死刑。

這是韓國自1996年對前總統全斗煥以內亂罪名求處死刑以來，再次對前總統求刑死刑。

尹錫悅在審理過程中反覆主張，緊急戒嚴僅持續約2個半小時，而且與過往不同，沒有造成任何死亡。但是特檢反駁稱，「這次宣布戒嚴與相關內亂，嚴重損害國家長期累積的『大韓民國是穩定民主國家』的國民自豪感，以及國際社會的信賴」，強調犯罪的嚴重性。

報導稱，根據檢方說法，特檢並非期待實際上把尹錫悅處死，而是以「嚴厲定罪」的象徵意義求刑死刑。特檢說明時，不斷對照1980年5月17日擴大實施全國戒嚴的前總統全斗煥與盧泰愚，強調為防止歷史重演，必須嚴懲。

全斗煥在1979年雙十二軍事政變與1980年光州事件中造成大量受害者，於1996年一審被判死刑，二審改判無期徒刑後定讞；隨後僅8個月，時任總統金泳三就予以特赦，1997年12月獲釋。

特檢提到這段歷史指出，「即使已經有對全斗煥、盧泰愚進行嚴正咎責的歷史，被告尹錫悅等人這些『公職精英』仍試圖以緊急戒嚴為手段，圖謀內亂」，「國民深切體會到，為了避免悲劇重演，必須施以比全斗煥更加嚴厲的定罪。」

根據記錄，韓國最後一次執行死刑是在29年前的1997年12月30日，時任總統金泳三宣布對23名死刑犯執行死刑，之後就沒有再執行任何死刑，國際人權界普遍把韓國列為「事實上廢除死刑國家」。

尹錫悅 內亂 南韓 緊急戒嚴 死刑

延伸閱讀

鄭麗文看尹錫悅戒嚴憂賴總統沒底線 徐國勇：有過戒嚴的是國民黨

尹錫悅戒嚴警惕！鄭麗文憂：賴總統沒底線 走偏鋒孤注一擲

南韓尹錫悅被求處死刑：戒嚴內亂「背棄憲法、毫無悔意」

高雄男殺死夫妻二審判死刑 法官千字討論死刑存廢「慎刑」非廢死

相關新聞

川普打伊朗機率50%！可能襲擊對象曝光 但美軍中東軍備有限

華盛頓郵報報導，美國總統川普13日上午發文證實，取消所有和伊朗官員的會晤，顯示美伊談判的時機已消失；川普當日並未出席國安...

傳賴總統擬過境美國！美媒：北京測試新盤算「西半球歸美、台海歸中」

華爾街日報13日報導，美國總統川普推翻委內瑞拉馬杜洛政權，重挫北京在拉丁美洲的布局。知悉北京高層討論的人士透露，中國大陸...

伊朗全國斷網，官方證實示威2000死，數字是真的？

伊朗政府在2026年1月13日首度承認，超過2,000人在過去17天的示威活動中喪命。當局實施斷網後當地資訊極不透明，外界難以掌握實際情況，預估確切死亡人數遠遠超過官方數字。美國總統川普稱「美方的援助正在趕來的路上」，並宣布從1月13日開始對與伊朗有貿易往來的國家課徵25%關稅，然而白宮宣稱的「強硬手段」仍不明確。

南韓考慮恢復兩韓軍事協議 正在調查無人機侵北韓指控

南韓國家安保室室長魏聖洛今天表示，政府正在討論恢復兩韓「919軍事協議」的方案。對於北韓指控南韓無人機入侵，統一部長鄭東...

年初就政治豪賭…高市早苗籌劃「閃電解散」眾院 造王者也不知情

日本政壇在2026年開始就震盪不已，隨著「讀賣新聞」9日率先披露「首相正研議解散眾議院」，高市早苗籌劃的閃電解散浮上檯面...

29年未執行！尹錫悅涉內亂首謀罪 南韓檢方求處死刑重在意義

韓國內亂特別檢察組13日向法院請求，對涉嫌「內亂首謀罪」而遭羈押起訴的前總統尹錫悅求處死刑。檢方表示，雖然韓國是實際上不...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。