29年未執行！尹錫悅涉內亂首謀罪 南韓檢方求處死刑重在意義

韓國內亂特別檢察組13日向法院請求，對涉嫌「內亂首謀罪」而遭羈押起訴的前總統尹錫悅求處死刑。檢方表示，雖然韓國是實際上不執行死刑的「事實廢死國家」，但宣告死刑本身仍有重大意義，「要透過審判展現對犯罪的態度，以及對司法的信賴」，意義大過實質。

京鄉新聞報導，13日在首爾中央地方法院刑事第25合議庭舉行的內亂首謀嫌疑案結案庭審，檢方特別強調尹錫悅宣布緊急戒嚴的前後過程，表示對於「危害社會全體存續與安寧的犯罪，必須以最嚴厲的刑罰回應。」

檢方指出，「被告尹錫悅完全沒有嚴正反省或負責任的意識，反而把基於獨裁，以及長期執政權力慾望而宣布並執行的緊急戒嚴，包裝成守護自由民主。」

檢方表示，「在大韓民國的刑事司法中，死刑不僅代表實際執行，而是要透過審判，展現社會全體對犯罪的應對態度，以及對司法的信賴。」

尹錫悅所涉的「內亂首謀罪」，法定刑僅有3種：死刑、無期徒刑與無期禁錮。檢方表示，「對於完全不存在任何可酌情減刑事由的被告，是否符合最低刑必須慎重檢討」，並由此請求對尹錫悅求處最高刑死刑。

這是韓國自1996年對前總統全斗煥以內亂罪名求處死刑以來，再次對前總統求刑死刑。

尹錫悅在審理過程中反覆主張，緊急戒嚴僅持續約2個半小時，而且與過往不同，沒有造成任何死亡。但是特檢反駁稱，「這次宣布戒嚴與相關內亂，嚴重損害國家長期累積的『大韓民國是穩定民主國家』的國民自豪感，以及國際社會的信賴」，強調犯罪的嚴重性。

報導稱，根據檢方說法，特檢並非期待實際上把尹錫悅處死，而是以「嚴厲定罪」的象徵意義求刑死刑。特檢說明時，不斷對照1980年5月17日擴大實施全國戒嚴的前總統全斗煥與盧泰愚，強調為防止歷史重演，必須嚴懲。

全斗煥在1979年雙十二軍事政變與1980年光州事件中造成大量受害者，於1996年一審被判死刑，二審改判無期徒刑後定讞；隨後僅8個月，時任總統金泳三就予以特赦，1997年12月獲釋。

特檢提到這段歷史指出，「即使已經有對全斗煥、盧泰愚進行嚴正咎責的歷史，被告尹錫悅等人這些『公職精英』仍試圖以緊急戒嚴為手段，圖謀內亂」，「國民深切體會到，為了避免悲劇重演，必須施以比全斗煥更加嚴厲的定罪。」

根據記錄，韓國最後一次執行死刑是在29年前的1997年12月30日，時任總統金泳三宣布對23名死刑犯執行死刑，之後就沒有再執行任何死刑，國際人權界普遍把韓國列為「事實上廢除死刑國家」。