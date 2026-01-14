快訊

澳網／一分賽台將葛藍喬安娜再爆冷 打敗「壞小子」基里洛斯晉8強

獎落誰家？萊爾富福袋開獎「台積電股票」 首位幸運兒抱走171.5萬元

逾2萬生受惠！嘉義縣宣布營養午餐免費 9月起全面實施

聽新聞
0:00 / 0:00

大陸投資…泰中高鐵事故22死 承建商與2025「曼谷倒塌大樓」相同

中央社／ 曼谷14日專電
泰國高鐵工地今天發生起重機砸中客運列車，導致列車出軌、22人死亡事故。 路透社
泰國高鐵工地今天發生起重機砸中客運列車，導致列車出軌、22人死亡事故。 路透社

泰國高鐵工地今天發生起重機砸中客運列車，導致列車出軌、22人死亡事故。發生地點正進行泰中高鐵工程，未來將連接曼谷至昆明。據媒體報導，負責承建的公司，與去年3月在曼谷倒塌的國家審計署辦公大樓的承建商為同一家。

泰中高鐵工程路段今天上午約9時，發生起重機倒塌砸中客運列車的事故，導致列車出軌，已釀22人死亡、55人受傷。

根據獨立媒體「泰國人民」（Prachatai）報導，此高鐵工程涉及多個承包商，根據官網資料顯示，事故發生的路段全長37.45公里，是由義大利泰工程公司（Italian-Thai Development Plc）承建，土木工程相關設計與工程顧問工作則由中國鐵路國際有限公司（CRIC）及中國鐵路設計集團（CRDC）組成的工程團隊負責。

英國廣播公司（BBC）也報導，事故發生的路段是由義大利泰工程公司負責，這家公司是泰國最大的承包商之一，也是負責承建去年3月緬甸強震波及泰國時，曼谷唯一倒塌的審計署辦公大樓。目前該公司尚未對此事作出回應。

2025年3月28日泰國鄰國緬甸發生規模7.7強震時，位在曼谷恰圖恰區（Chatuchak），接近完工的審計署辦公大樓是曼谷唯一一棟遭到震垮的建築。檢方去年8月起訴23名被告，其中包括義大利泰工程公司總裁普利姆猜及中國中鐵（CREC）子公司中鐵十局的泰國分公司。

這些被告遭控違反設計、監造和施工標準，對他人造成危害而致人喪命。

編輯推薦

泰國 義大利 曼谷

延伸閱讀

金庫資本增資泰國Aionex 推進東南亞區域二輪電動車生態系建設

「雪糕刺客」闖大樓頂樓塗鴉 台中警鎖定他到案不認罪

影／泰國重大意外！火車撞倒塌起重機脫軌 釀22死79傷多名重傷

面對北宜高鐵政策爭議 宜蘭藍綠政治人物站出來齊聲吶喊「要高鐵」

相關新聞

大陸投資興建…泰國高鐵工地事故已知22死 陸外交部：由泰企施工

由中國投資興建、隸屬「一帶一路」計劃的泰國高鐵工地今天發生起重機倒塌，砸毀行駛中的客運列車事故，造成至少22人死亡。中國...

年初就政治豪賭…高市早苗籌劃「閃電解散」眾院 造王者也不知情

日本政壇在2026年開始就震盪不已，隨著「讀賣新聞」9日率先披露「首相正研議解散眾議院」，高市早苗籌劃的閃電解散浮上檯面...

大陸投資…泰中高鐵事故22死 承建商與2025「曼谷倒塌大樓」相同

泰國高鐵工地今天發生起重機砸中客運列車，導致列車出軌、22人死亡事故。發生地點正進行泰中高鐵工程，未來將連接曼谷至昆明。...

南韓考慮恢復兩韓軍事協議 正在調查無人機侵北韓指控

南韓國家安保室室長魏聖洛今天表示，政府正在討論恢復兩韓「919軍事協議」的方案。對於北韓指控南韓無人機入侵，統一部長鄭東...

29年未執行！尹錫悅涉內亂首謀罪 南韓檢方求處死刑重在意義

韓國內亂特別檢察組13日向法院請求，對涉嫌「內亂首謀罪」而遭羈押起訴的前總統尹錫悅求處死刑。檢方表示，雖然韓國是實際上不...

日本防相「收戰帖」！美日防長會談前 小泉將與赫格塞斯對決體能

美國戰爭部今天宣布，戰爭部長赫格塞斯美東時間15日將與日本防衛大臣小泉進次郎在華府近郊的美軍基地參加體能訓練，雙方希望在...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。